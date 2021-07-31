السعر أعلى للعزاب.. عروسة تفرض رسوما على المعازيم: «مفيش تخفيضات للفاميلي؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنبع الرغبة في الذهاب إلى حفلات الزفاف من الإحساس الداخلي للشخص بمشاركة الآخرين فرحتهم، ولكن أحيانا يضع العرسان شروط مبالغ فيها للضيوف لحضور حفل الزفاف، وهو ما فعلته عروس قبل حفل الزفاف بعدما فرضت رسوما على الضيوف لحضور حفل زفافها، ورفع قيمة المبلغ المالي على العزاب.

عروس تفرض رسوم على الحاضرين حفل زفافها

وتعرض سلوك العروس لانتقاد شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اللجوء عبر مجموعة على فيس بوك، حيث سألت النساء الأخريات إذا كن سيفعلن الشىء نفسه في يوم زفافهن بعدما اعترفت بفرض رسوم على الضيوف لحضور حفل زفافها ورفع قيمة هذه الرسوم بالنسبة للعزاب.

وقالت العروس في منشورها على فيس بوك: «هل أنا الوحيدة التي أتقاضى رسوماً من الضيوف للحضور إلى حفل زفافي» بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وبعد نشر المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي أثار غضب العديد من المستخدمين، وجاءت التعليقات الساخرة: «أتمنى ألا يتوقعوا أي هدايا مقابل تلك الفرصة الذهبية»، وكتب آخر مازحا: «هل هناك تخفيضات جماعية للعائلات».

وعلق آخر على المنشور، قائلًا: «هل يمكن لأي شخص شراء التذاكر»، وقال آخر: «اعتقد أن هذه العروس تهتم بالمال أكثر من اهتمامها بالزواج».

عروس تفرض رسوم على شقيقتها لحضور حفل الزفاف

ولم تكن هذه العروس الأولى التي تقوم بنفس الفعل، حسب ما ورد في صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن عروس بالغة من العمر 22 عاما قاطعت شقيقتها الكبرى والوحيدة بعد أن رفضت حضور حفل زفافها وأخبرتها أنه سيكلفها الكثير من المال، بعدما فرضت الأولى رسوم على شقيقتها لحضور حفل الزفاف.

وطلبت شقيق العروس رأي المتابعين الذين نصحوها بعدم الذهاب لزفاف شقيقتها، بسبب افعال العروس المثيرة للدهشة.