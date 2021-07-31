للمدخنين.. 10 أطعمة تحمي الرئتين من التلف

القاهرة - سمر حسين - صحة

للرئتين أهمية كبيرة للحفاظ على الإنسان وبقائه على قيد الحياة، وتوجد بعض الأمراض التي يمكن أن تصيب الرئتين وخاصة عند التدخين، وتساعد بعض العادات الغذائية الصحية الحفاظ على صحة وسلامة الرئتين، ومن الممكن الحفاظ على صحة الرئتين وتحسين أدائهما من خلال تناول بعض الأغذية المفيدة للجسم، منها كما ذكرها موقع «العربية».

اغذية تساعد على حماية الرئتين

طماطم

تتميز الطماطم باحتوائها على مستويات عالية من الليكوبين، الذي يمنحها خصائص مضادة للأكسدة تقلل من التهاب المسالك الهوائية والوقاية من الربو.

الشاي الأخضر

يساعد تناول كوبين من الشاي الأخضر يوميا على راحة عضلات الرئتين ويقلل من الالتهاب.

الجوز

يساعد تناول الجوز بشكل منتظم من سعة الرئة، لاحتوائه على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تزيد من قوة العضلات وصحتها.

المشمش

يحتوى المشمش على مستويات عالية من فيتامين A الذي يحافظ على بطانة الجهاز التنفسي، بما يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى وتقليل الالتهاب.

الثوم

يمد الثوم الرئتين بكميات كبيرة من الأليسين، وهو مركب يساعد على قتل البكتيريا الضارة في الرئتين ويقلل من الالتهابات.

البروكلي

يحتوى البروكلي على نسبة عالية من الألياف والقدرة على مكافحة التهاب الرئة، كما أن المستويات العالية من السولفورافان في البروكلي تساعد على التخلص من البكتيريا الضارة، يمكن تناول البروكلي النيء أو المسلوق في السلطات أو الأطباق الجانبية.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل المبشور أو المطحون في كوب من الشاي الأخضر من أقوى مشروبات التخلص من السموم وإزالة الملوثات من الرئتين والشعب الهوائية.

الحبوب الكاملة

يعتبر الأرز البني والشوفان والشعير وأنواع أخرى من الحبوب الكاملة من مضادات الأكسدة يحسن عملية التمثيل الغذائي في الرئة.

الخضروات الورقية

تمد الخضروات الورقية الجسم بالفيتامينات الضرورية التي تعزز صحة الرئة، يمكن تناول السبانخ والملفوف والخس في السلطات أو كطبق رئيسي.

الحمضيات

تحتوى الفواكه مثل البرتقال والليمون والجريب فروت على كميات كبيرة من فيتامين C، الذي يقوم التهابات الجهاز التنفسي ويحسن التنفس.