نوع من الطعام يقلل من تدهور مستويات السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بداء السكري من النوع 2 عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين، أو عندما لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين، ووجد بحث جديد أن طعامًا واحدًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالحالة أو يمنعها من التدهور، وفقًا لما نشره موقع express.

أكدت الدراسة الجديدة، بقيادة المعهد الدولي لأبحاث المحاصيل في المناطق المدارية شبه القاحلة، أن الالتزام بنظام غذائي قائم على الدخن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وكذلك إدارة مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

أجرى مؤلفو الدراسة، تحليلاً شمل 1000 شخص بشري، وأظهرت النتائج أن مستويات الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري الذين يستهلكون الدخن كجزء من نظامهم الغذائي اليومي انخفضت بنسبة تصل إلى 15 بالمائة.

في المشاركين المصابين بداء السكري من النوع 2، انتقلت مستويات الجلوكوز من السكري إلى مستويات ما قبل السكري، أعلى بقليل من المعدل الطبيعي، كما لاحظ الباحثون أيضًا أن مستويات الجلوكوز في الدم انخفضت بنسبة 17٪ في المتوسط لدى الأفراد في مرحلة ما قبل السكري، مما ساعد على عودة مستويات السكر في الدم إلى حالتها الطبيعية.

قال الدكتور س. أنيثا ، المؤلف الرئيسي للدراسة: "لم يكن أحد يعلم أن هناك الكثير من الدراسات العلمية التي أجريت حول تأثير الدخن على مرض السكري، وغالبًا ما كانت هذه الفوائد محل نزاع، وقد أثبتت هذه المراجعة المنهجية للدراسات المنشورة في المجلات العلمية أن حبوب الدخن تحافظ على مستويات الجلوكوز في الدم تحت السيطرة، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، وقد أظهر مدى نجاح هذه الأطعمة الذكية في تحقيق ذلك."

ومرض السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، وهو هرمون يسمح للسكر بالدخول إلى خلايا الجسم واستخدامه للطاقة، كما يعد أكثر شيوعًا من النوع الأول.

الدخن، من الحبوب الكاملة، يسجل درجات أقل على مؤشر نسبة السكر في الدم من العديد من الحبوب الأخرى، ما يعني أنه يرفع نسبة السكر في الدم ببطء وبشكل تدريجي، بدلاً من التسبب في ارتفاع مستويات الجلوكوز.

علاوة على ذلك، تساعد الأطعمة الغنية بالألياف في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة وخفض الكوليسترول، ما يساعد في إنقاص الوزن، وهو مفيد في الوقاية من مرض السكري.

أضاف راج بهانداري، أحد مؤلفي الدراسة: "تلعب وجباتنا الغذائية دورًا مهمًا، وإذا تمكنا من إعادة الدخن كجزء رئيسي من نظامنا الغذائي، فلن نساعد فقط في السيطرة على مرض السكري، ولكننا سنضيف أيضًا عناصر غذائية مهمة إلى طبقنا ".

تظهر الأرقام الصادرة عن الجمعية الدولية للسكري أن حالات الإصابة بمرض السكري تتزايد حاليًا في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن ترتفع الحالات في إفريقيا بنسبة 143٪ من عام 2019 إلى عام 2045 ، بينما من المتوقع أن تزيد الحالات في جنوب شرق آسيا بنسبة 74٪.

أعراض مرض السكري من النوع 2

وفقًا لـ "ميديكال نيوز توداي"، تشمل بعض الأعراض المبكرة لمرض السكري من النوع 2 ما يلي:

-رؤية ضبابية:

يمكن أن يؤدي زيادة السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية في العين، مما يؤدي إلى تشوش الرؤية.

-الوخز والخدر:

يمكن أن يؤدي تلف أعصاب الجسم إلى الشعور بالألم أو الإحساس بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين.

-بقع من الجلد الداكن:

بقع من الجلد الداكن تتشكل على تجاعيد العنق أو الإبط أو الفخذ يمكن أن تشير أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.