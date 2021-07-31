كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 يوليو 2021 01:34 مساءً - تُعد موضة فساتين الزفاف المُصممة من فيونكات من صيحات الموضة التي لاقت رواجاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما جعل أشهر الماركات العالمية تُبدع في تقديمها بموديلات وتصاميم مختلفة تناسب كافة الأذواق.



وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" موديلات فساتين زفاف مع فيونكات 2022 من أشهر الماركات العالمية:



فستان زفاف مع فيونكات من هافبيني لندن Halfpenny London

فستان زفاف مع فيونكات من هافبيني لندن Halfpenny London



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة عصرية وجريئة في ليلة زفافكِ بفستان زفاف مُصمم من فيونكات، نرشح لكِ هذا الفستان الأنيق من ماركة هافبيني لندن Halfpenny London، الذي صُمم بفيونكة كبيرة من الساتان على الصدر، تنسدل أطرافها حتى تنورة الفستان، المُصممة من الساتان باللون الأوف وايت.

وجاء الفستان بطرحة زفاف أنيقة من التول الأبيض المُطرز بالورود على الأطراف، لإطلالة أكثر جمالاً وجاذبية.

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فستان زفاف مع فيونكات من ماركيزا Marchesa

فستان زفاف مع فيونكات من ماركيزا Marchesa



لتصميم أكثر أناقةً ورقياً، يُمكنكِ الاستعانة بهذا الفستان من ماركة ماركيزا Marchesa، والذي صُمم من توب بأكمام بتصميم نصف الكم، مع فتحة صدر على شكل حرف V، وتنورة طويلة بتصميم A line منفوش، فيما جاء الحزام على الخصر بتصميم جذاب على شكل فيونكة كبيرة الحجم تتوسط تنورة الفستان بشكل أنيق.

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فستان زفاف مع فيونكات من ميزون سينيور Maison Signore

فستان زفاف مع فيونكات من ميزون سينيور Maison Signore

قدمت ماركة ميزون سينيور Maison Signore هذا التصميم الجذاب لفستان زفاف باللون الأوف وايت، صُمم من توب كب بأكمام منسدلة بتصميم الكشكش، مع فيونكة على الصدر، إضافة إلى فيونكة أخرى كبيرة الحجم على الخصر، مع تنورة طويلة ومنفوشة بتصميم A line ذات فتحة جانبية.

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فستان زفاف مع فيونكات من تيري إلافلا Terry Ilafla

فستان زفاف مع فيونكات من تيري إيلافلا Terry Ilafla

لإطلالة أنثوية ناعمة في ليلة زفافكِ، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الراقي لفستان زفاف مع فيونكات من ماركة إيلافلا Terry Ilafla.

صُمم الفستان بتوب كب مع تنورة ماكسي ذات فتحة جانبية، وتنورة منفصلة صُممت من قماش التول المنفوش، إضافة إلى حزام رفيع على الخصر ذي فيونكة كبيرة بتصميم أنيق من طبقتين باللون الأبيض.

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