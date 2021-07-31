كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 يوليو 2021 01:34 مساءً - تنوعت إطلالات النجمة التونسية هند صبري بين الفساتين والكاجوال والكلاسيكية، وتُعتبر مصدر إلهام لكثير من النساء في اختيار إطلالالتهن الخاصة والمختلفة، وهي من أبرز النجمات اللاتي تألقن بملابس كلاسيكية عصرية وجذابة تناسب الحفلات والمهرجانات السينمائية أو الرسمية، فإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة تناسبك للاجتماعات الرسمية أو السهرات المسائية.

ففي هذا الألبوم جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل إطلالات كلاسيكية من وحي هند صبري؛ لتستوحي منها إطلالتك التي تناسبك في المناسبات الرسمية والصيفية.

إطلالات كلاسيكية من وحي هند صبري

هند صبري ببلوزة ناعمة من الشيفون

هند صبري ببلوزة شيفون -الصورة من حسابها على انستغرام



ظهرت النجمة هند صبري في صورة عبر حسابها على إنستغرام بإطلالة ناعمة وجذابة من برنامج "اطبخ مع المشاهير"، وقد لفتتنا هذه الإطلالة حيث اعتمدت هند صبري بلوزة ناعمة مُصممة من الشيفون المُطبع بالورود الزاهية المختلفة الألوان، وصُممت البلوزة بأكمام طويلة ومنفوشة مع فتحة صغيرة عند الصدر ورقبة دائرية، ونسقت معها توب باللون الأسود بدون أكمام مع سروال جينز غامق، ونسقت معه سواراً بحلقات صغيرة على الخصر مُصمماً من الذهب الأصفر.

واعتمدت هند صبري تسريحة الشعر المموجّ؛ ليتناسب مع إطلالتها العصرية والناعمة.

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هند صبري بجمبسوت مطرّز

هند صبري بجمبسوت مطرّز -الصورة من حسابها على انستغرام



تألقت النجمة هند صبري في أحدث إطلالة لها بعيداً عن الفساتين التقليدية والإطلالات المعتادة؛ حيث اختارت جمبسوت جذاباً مُطرّزاً بالكامل من الترتر البراق المختلف الألوان ذا أرجل واسعة وقصيرة، ونسقت هند صبري معه بليزر طويلاً مُصمماً من القماش باللون الأسود ذا أكمام طويلة مع زرار واحد باللون الأسود.

واعتمدت هند صبري مع هذه الإطلالة صندلاً راقياً ذا كعب عالٍ بمقدمة مفتوحة من الأمام وسيوراً مُلتفاً حول الكاحل بطريقة أنثوية وكلاسيكية وحقيبة كتف طويلة من سلسال ذهبي.

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هند صبري بجاكيت من الساتان

هند صبري بجاكيت ساتان -الصورة من حسابها على انستغرام



وقد لاحظنا في معظم إطلالات هند صبري أنها تُفضل البدل الرسمية الأنيقة وتصميمات مختلفة منها؛ لذا فقد اعتمدت في هذه الإطلالة الفاخرة جاكيت قصيراً مُصمماً من الساتان باللون الأوف وايت اللامع ذا أكمام طويلة ومنفوخة بتصميم كسرات خفيفة مع ياقة عريضة مع قميص باللون الأبيض مُصمم بشريط طويل من القماش مُلتف حول الرقبة. وسروال من القماش باللون الأسود وحزام من الجلد باللون الأسود وإبزيم مطلي بالمعدن الذهبي.

واختارت هند صبري مكياج النيود الخفيف؛ ليضفي لمسة ناعمة على إطلالتها.

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هند صبري بجاكيت جلد طويل كلاسيكي

هند صبري بجاكيت جلد -الصورة من حسابها على انستغرام



في إطلالة كلاسيكية وراقية نسقت النجمة هند صبري جاكيت طويلاً من الجلد باللون الأحمر ذا أكمام طويلة وسواراً عليه مُرصعاً من الألماس وثلاثة أزرار على جانبي الجاكيت مع ثلاث طبقات من الياقة العريضة.

واعتمدت هند مع هذا الجاكيت تنورة بليسيه طويلة باللون الأصفر ذات ثنيات خفيفة وقميصاً من الساتان باللون الأبيض بياقة مرفوعة وطويلة.

واعتمدت هند صبري مع هذه الإطلالة الكلاسيكية تسريحة الشعرالمرفوع بالكامل؛ لتتناسب مع إطلالتها العصرية والأنيقة.

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