Self-Tanning.. التسمير الذاتي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 يوليو 2021 01:34 مساءً - احمي بشرتك من أشعة الشمس البنفسجية الضارّة بالبشرة، وتمتّعي بسحنة تلوّح بلون برونزيّ متساوٍ في جميع أنحاء جسمك، من خلال التسمير الذاتي الذي يعدّ بديلاً احترافياً لتلوين البشرة. في هذا التقرير كلّ ما يجب أن تعرفيه عن التسمير الذاتي.

ُيعتبر ثنائي هيدروكسي أسيتون أو Dihydroxyacetone، المكوّن الفعّال في معظم مستحضرات التسمير من دون التعرّض للشمس. وهو مشتقّ من السكّر، فما إن يوضع على البشرة، حتى يتفاعل جزء السكر مع البروتينات الموجود بالطبقة العلوية للبشرة، ما ينتج عنه ظهور عوامل صبغيّة تسمّى الميلانويد، وهي المسؤولة عن إضفاء الصبغة اللونية، أي السمرة، على الجلد. وعادةً، ما يتلاشى اللون بعد عدة أيام. ومؤخراً، تمّ استحداث مستحضرات التسمير بصيغ مبتكرة، حيث تمّ إضافة الميلانين إلى ثنائي هيدروكسي أسيتون لإضفاء لمسة نهائية على البشرة فيجعلها تبدو طبيعية أكثر. ولتنشيط عملية التسمير، تمّ الاعتماد على مستخلص البرتقال الحلو، أو زيت الجرجير، أو زيت بلح موروشيوس (بوريتي) لزيادة صعود الميلانين في الجلد، إلى سطح الأدمة وامتزاجه مع العوامل الصبغية الطبيعية والاصطناعية، أي التسمير الفعلي والمزيف.



هل من ضرر في التسمير الذاتي؟

على الرغم من التعريف الكيميائي للتسمير الذاتي، إلا أنه يعتبر آمناً، نظراً لتواجده بالفعل في الجسم. لذلك، يمكن اعتباره بديلاً صحّياً مقارنةً بأشعة الشمس الضارّة، وأجهزة التسمير الاصطناعي، التي قد تُسبّب أحياناً حروقاً في البشرة، عدا عن الإصابة بسرطان الجلد.

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10 خطوات لتطبيق التسمير الذاتي

1 استخدام مرطّب للبشرة قبل وضع المسمّر لمنحها النعومة المطلقة، وضمان توزيع اللون المُكتسب على كافة أنحاء جسمك.

2 تقشير البشرة؛ للتخلص من كتل الخلايا الميتة والمناطق الخشنة التي تمنع تجانس وتوحيد اللون.

3 تطبيق مستحضر التسمير بعد الاستحمام بساعة تقريباً، والابتعاد عن استخدامه في الحمام المليء بالبخار.

4 البدء باختبار بسيط لمستحضر التسمير على منطقة صغيرة غير بارزة من الجسم، كالبطن أو أعلى الساق.

5 تطبيق المنتج بواسطة راحة اليدين، وبطريقة موحّدة ومراعاة توزيعه على أصغر زاوية أو ثنية في الجلد.

6 تجديد تطبيق التسمير الذاتي يومياً أو كلّ يومين؛ للحصول على لون أكثر إشراقاً.

7 إبقاء مستحضر التسمير على البشرة لمدة تترواح بين 20 إلى 30 دقيقة؛ كي يجفّ تماماً.

8 تجنّبي الاستحمام لفترة ساعتين بعد التسمير الذاتي.

9 لا تنسي تطبيق التسمير الذاتي على منطقتي الرقبة والأذنين. والابتعاد عن الحواجب، وجذور الشعر.

10 التركيز على تناول الأطعمة الغنية بفيتاميني E وA، ونسبة عالية من الكاروتين كالجزر والبندورة والليمون وغيرها؛ لمنع تأكسد البشرة وبالتالي منحها لوناً مشرقاً وجذاباً.



أنواع مستحضرات التسمير الذاتي

التسمير الذاتي

تختلف أنواع مستحضرات التسمير الذاتي وفق المنطقة المراد تسميرها. فالمنتج المخصّص للوجه يجب عدم تطبيقه على الجسم، والعكس صحيح. وهنالك نوعان من التسمير الذاتي للوجه: اللون البرونزي المتقدّم (المثالي للبشرة الفاتحة)، واللون البرونزي المكثّف (مثالي للبشرة الداكنة).

• مستحضرات التسمير الذاتي الفوريّة: لاكتساب اللون البرونزي بسرعة.

• مستحضرات التسمير الذاتي التدريجيّة: تمنح اللون المرجو على مراحل، مما يعطيك الفرصة لتصحيح أي خطأ.

• رذاذ التسمير: سهلة الاستعمال، وتمنحك لوناً برونزياً جذّاباً، من دون أي تلطّخات غير مرغوب بها.

• رغوة التسمير: تمنحك لوناً أسمراً آسراً، ونتائجها تدوم طويلاً. وهي تجفّ بسرعة من دون التسبّب بظهور الخطوط.

• زيوت التسمير: تعزّز إنتاج الميلانين للحصول على لون ملوّح بنور الشمس، وتتميّز بتركية غنيّة بمكوّنات مغذّية.

• مناديل التسمير: أسهل الطرق للتسمير الذاتي.



كم يدوم التسمير الذاتي؟

سابقاً، كان تأثير التسمير الذاتي يظهر بعد مرور نحو 6 ساعات، إلا أنّ المستحضرات الحالية تمنح المرأة الإطلالة البرونزية الساحرة المنشودة في مدّة تتراوح من ساعة إلى ساعتين فقط.

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5 Tips

نصائح لتطبيق مثالي



1 احرصي على غسل يديك فوراً بعد تطبيق مستحضر التسمير الذاتي.

2 انتظري بضع دقائق قبل ارتداء الملابس، وتجنّبي ارتداء البناطيل الضيّقة أو قميص أبيض. وبخلاف ذلك، سوف تظهر العلامات على الجلد، وكذلك على الملابس.

3 استخدمي مستحضر التسمير الذاتي بتركيبة تحتوي على زيوت عطرية أو مستخلصات نباتية، تفادياً لرائحة المستحضر التي قد لا تعجبك.

4 طبّقي واقياً شمسياً لحماية بشرتك من أضرار الأشعة البنفسجية. فمنتجات التسمير الذاتي لا تحمي البشرة ضدّ الشمس.

5 سواء، كان مستحضر التسمير الذاتي تدريجياً أو عادياً فالنتيجة واحدة؛ لأنّ ما يحدّد دوام النتائج، هو تغيُّر لون الطبقة العلوية من جلدك، ومدى رطوبة خلايا الجلد. لذلك، فإن الترطيب يعدّ عاملاً مهمّاً ومساعداً في ثبات اللون.



5Best Self-Tainning Products



1 جَلّ التسمير الذاتي للجسم والوجه، يدوم أربعة أيام بعد التطبيق: جَلّ أوتوبرونزان تانتي -تيراكوتا سانليس من جيرلان Guerlain, Gel Autobronzant Teinté-Terracotta Sunless

2 زيت للتسمير ذو تركيبة مرطّبة ومضادّة للتجاعيد: سيلف تان رايدينس بلاس غولدن غلو بوستر من كلارنس Clarins, Self-Tan Radiance Plus Golden Glow Booster

3 قناع ليلي لبشرة مشرقة وبرونزية: أوفرنايت غلو أند برونز ماسك من شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury, Overnight Glow and Bronze Mask

4 كريم للجسم، بخاصيتي الترطيب والتسمير الذاتي: سيلف تانينغ هايدرايتينغ فايشل سكينكير من سيسليه Sisley, Self-Tanning Hydrating Facial and Body Skincare

5 كريم التسمير الذاتي: برازيليانس بلاس + سيلف تانر من تارت Tarte, Brazilliance Plus + Self Tanner

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