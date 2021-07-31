كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 يوليو 2021 01:34 مساءً - لطالما تمكنّت عارضة الأزياء العالمية نعمومي كامبل من أن تخطف الأنظار في عروض الأزياء، سواء في إطلالاتها وحتى تسريحات شعرها المختلفة. ها هي اليوم وبعد أن تجاوزت الخمسين عاماً، تبهرنا بأجمل تسريحات شعرها الطويل بأساليب متنوعة تُحاكي صيحات موضة الشعر. التي يستعرضها لك "الخليج 365.نت" في الصور أدناه.



أجمل موديلات تسريحات شعر طويل من نعومي كامبل

الصورة من حساب نعومي كامبل على انستغرام

إليك، أجمل موديلات تسريحات شعر طويل من نعومي كامبل، لتستوحي منها التسريحة التي تعبر عن شخصيتك.



تسريحة شعر طويل ناعمة

الصورة من حساب نعومي كامبل على انستغرام

إذا كنت تتمتعين بشعر طويل، وتميلين الى التسريحات الشعر الناعمة بأسلوب طبيعي، ستكون هذه التسريحة التي اعتمدتها نعومي كامبل لشعرها الطويل، خياراً مناسباً للتعبير عن شخصيتك.

تابعي المزيد: تسريحات شعر نجمات مهرجان كان السينمائي 2021



تسريحة شعر طويل ويفي

الصورة من حساب نعومي كامبل على انستغرام

تسريحة شعر طويل بأسلوب الويفي العريض، اختارتها نعومي كامبل في إحدى إطلالتها، فبدت غاية في الجمال؛ حيث أضافت لإطلالتها لمسات أنثوية جذابة.



تسريحة شعر الكعكة المنخفضة

الصورة من حساب نعومي كامبل على انستغرام

لم تتوان نعومي كامبل عن مواكبة صيحات موضة الشعر الأكثر رواجاً، حيث اختارت تسريحة شعر الكعكة المنخفضة وزينّتها بسكارف عصري، فبدت ملامحها الجذابة بارزة بأسلوب ساحر.

تابعي المزيد: تسريحات شعر قصير على طريقة ديمة قندلفت



تسريحة شعر طويل مع الغرة القصيرة

الصورة من حساب نعومي كامبل على انستغرام



أرادت نعومي كامبل إضافة بعض اللمسات الشبابية على إطلالتها؛ إذ اعتمدت تسريحة شعر طويل مع الغرّة القصيرة، ما منحها ذلك لوكاً شبابياً فجعلتها تبدو أصغر سناً.



تسريحة شعر ذيل الحصان المرتفعة

الصورة من حساب نعومي كامبل على انستغرام

مما لا شك، أن تسريحة الشعر بأسلوب ذيل الحصان المرتفعة، كانت ولا تزال تحتلّ الصدارة في موضة الشعر؛ لما تمنحه من جاذبية على إطلالة المرأة. كما أنها تناسب جميع الإطلالات سواء النهارية أو حتى المسائية الرسمية. فلا تتردّدي في اعتمادها على طريقة نعومي كامبل.



تسريحة شعر طويل مضفر

الصورة من حساب نعومي كامبل على انستغرام

قد ترغبين في كسر الروتين وتطبيق تسريحة شعر عصرية غير تقليدية ولافتة. حتماً ستكون هذه التسريحة خيارك الأمثل لتحقيق غايتك. كوني السبّاقة واعتمدي هذه التسريحة على غرار نعومي كامبل.



تسريحة شعر طويل مجعد

الصورة من حساب نعومي كامبل على انستغرام

اعتمدت نعومي كامبل تسريحة شعر مجعّد بأسلوب رفيع جداً لإطلالتها البوهيمة الكاجوال. وبالفعل كانت خياراً موفقاً؛ حيث جسدت الأجواء البوهيمية بامتياز.



تسريحة شعر مرفوعة مع الغرة الأمامية

الصورة من حساب نعومي كامبل على انستغرام

تعتبر تسريحات الشعر المرفوعة، بأساليبها المتنوعة صيحة رائجة في موضة الشعر. فهي تبرز ملامح الوجه وتمنح المرأة لوكاً شبابياً. إضافة الى أنها تناسب الأجواء الحارة. اعتمديها على غرار نعومي كامبل وانعمي بإطلالة شبابية لافتة.

تابعي المزيد: تسريحات شعر شبابية من ماريتا الحلاني