أزياء محجبات تركية.. تصميمات فضفاضة تناسب الفتيات والسيدات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تزامنا مع استمرار فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، يبحثن العديد من الفتيات والسيدات المحجبات عن أزياء تتناسب مع حجابهن، فضلا عن أن تكون فضفاضة ومريحة وتتناسب مع الجو الحار، إذ يتجهن البعض للبحث عن أزياء محجبات تركية، لاتسامها بالأناقة والتصميمات البسيطة.

أزياء محجبات تركية

وشملت أزياء المحجبات التركية التنوع في تصميماتها وألوانها هذا العام، لكنها تميزت جميعها بكونها فضفاضة لتعطي شعورا بالراحة عند ارتدائها.

وتنوعت الأزياء ما بين الفساتين الواسعة والمفوشة والتي تم تصميمها من أقمشة الشيفون والقطن الناعم، كي تتناسب مع درجات الحرارة العالية، كما اختلفت أيضا ما بين السروالات والسترات الطويلة والفضفاضة والفساتين، و«الجيبات» الواسعة.

«أوفرسايز» وألوان موحدة تميز مجموعة أزياء توم فرود لخريف 2021

ومن جانب تصميمات فصل الخريف لعام 2021، يعد «توم فورد» أحد أشهر الأسماء في عالم الموضة، لكنه عانى من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكنه رغم ذلك استطاع أن يقيم عرض أزياء خريف 2021، واختار CFDA ليكون هو المكان الختامي المختصر لأسبوع الموضة في نيويورك هذا الموسم، حيث يعيش فورد الآن في لوس أنجلوس، لكن استوديو التصميم الخاص به لا يزال في لندن، ما يجعا تصاميمه صعبة في الوقت الحالي.

وتأتي تلك المجموعة بعد سنة كاملة من الإغلاق التام في الموضة.

وكان استحضر توم فورد مجموعة نسائية تعكس قواعد الملابس الجديدة، من بينها تصميم ملاس الدانتيل مع الجينز المبيض، وأخذت بعض الفساتين تصميمها إما من الملابس الرياضية المطاطة أو الملابس الداخلية.

وفي تصريحات إعلامية مسبقة، قال «فورد» إن السترات الضخمة والملابس الداخلية ظهرت من إعلان للملابس الداخلية يتذكره منذ شبابه، بحسب مجلة فوج، وأضاف: هذا يشبه الأشياء التي كانت الشابات تفعلها طوال الصيف الماضي في نيويورك، اللاتي يرتدين البيكيني والقمصان الصدرية مع الجينز الفضفاض والتنانير الطويلة في الشارع.