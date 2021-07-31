طريقة عمل المدلعة.. بخطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر المدلعة نوع من أنواع الحلوى التي تشتهر بها مدينة طنطا، والمدلعة عبارة عن طبقة كنافة وبسبوسة وبينهما قشطة، وتغطى بصوص الكراميل والشيكولاتة والمكسرات، لذلك اطلق عليها المدلعة بسبب الخليط المتعدد، نقدم لكِ طريقة عمل المدلعة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «الشيف» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل المدلعة

المقادير

بسبوسة.

ربع كيلو كنافة.

نصف كوب سمنة.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

الشربات

1 كوب سكر.

1 و نصف كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

الوجه كريم شانتي.

قشطة.

صوص كراميل.

1 كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة زبدة .

ثلث كوب لبن.

صوص شوكولاتة

1 كوب شوكولاتة مبشورة.

ربع كوب زيت.

ربع كوب لبن.

طريقة عمل المدلعة بالخطوات

يفرد الخليط في صينية ويكبس جيدًا.

توضع في الفرن حتى النضج.

تسقى بالشربات.

صوص الكراميل

يخلط السكر مع الزبدة على النار.

تضاف الكريمة ويقلب كل الخليط.

صوص الشوكولاتة

تخلط الشوكولاتة مع الزيت واللبن في إناء على النار.

يقلب كل الخليط حتى تتجانس كل المكونات.

ترص طبقات من الكنافة والكريمة والبسبوسة وصوص الكراميل وصوص الشوكولاتة.

لماذا سميت المدلعة بهذا الأسم؟

سميت حلوى المدلعة بهذا الأسم بسبب الخليط المتعدد بين الكنافة والبسبوسة والكريمة وصوص الكراميل، ايضاً سميت بذلك لإحتوائها على العديد من الطبقات التي تجعلها متميزة في الطعم.

السعرات الحرارية في المدلعة

ينصح بتناول قطعة صغيرة من حلوى المدلعة لارتفاع سعراتها الحرارية، وينصح بتناولها في وجبة الإفطار والابتعاد عن تناولها ليلا حتى يتمكن الجسم من الحرق طوال اليوم.

تحتوى حلوى المدلعة على 594 سعرا حراريا.

28 جرام من الدهون.

60 مليجرام من الكوليسترول.

81.6 جرام من الكربوهيدرات.

7.7 جرام من البروتين.

52 مليجرام من الصوديوم.