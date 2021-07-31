الامارات | مصر .. غرق شابين في النيل بسبب "نظارة"

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. غرق شابين في النيل بسبب "نظارة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية أمس حادثا مأساويا راح ضحيته شابان لا يزيد عمرهما 30 عاما، هما أحمد حسن عبد المنعم محمد عبد الغني، ومحمد طارق محمد أحمد حسان، حيث حاول أحدهما إنقاذ صديقه من الغرق.

وبدأت الواقعة حسب "صدى البلد" المصري بسقوط نظارة من يد أحد الشابين وحاول التقاطها لكنه لم يستطع فسقط في نهر النيل فرع دمياط، وعندما حاول صديقه إنقاذه غرق معه.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري والصيادين من انتشال جثتي الصديقين، ونقلتهما إلى مستشفى المنصورة الدولي جثتين هامدتين تحت تصرف النيابة العامة.

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