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الامارات | نازحة تفوز بلقب ملكة جمال العراق

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شكرا لقرائتكم خبر عن نازحة تفوز بلقب ملكة جمال العراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حازت ماريا فرهاد سالم على لقب ملكة جمال العراق لعام 2021، خلال حفل أقيم في أربيل عاصمة إقليم كردستان، بمشاركة 17 متسابقة.

وتنحدر ماري فرهاد (20 عاما) من أسرة مسيحية من سهل نينوى، وقد نزحت إلى أربيل في كردستان العراق بعد احتلال داعش لمدينتها الحمدانية عام 2014، بحسب وسائل إعلام محلية.

وجرى اختيار ماريا التي درست علوم الحاسبات من بين 17 متنافسة.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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