الامارات | اشتباك عشائري في العراق وقتيل وجرحى بسبب صحن أرز .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباك عشائري في العراق وقتيل وجرحى بسبب صحن أرز .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت وسائل إعلام عراقية محلية ومنصات تواصل اجتماعي فيديوهات لاشتباكات بين أبناء عشيرة واحدة في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان، يعتقد أنها خلفت قتيلا وعددا من الجرحى.

وباتت النزاعات العشائرية في مختلف المحافظات العراقية شبه يومية، لكن المختلف هذه المرة، هو سبب النزاع، الذي استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والرشاشة، حيث ذكرت صفحات اجتماعية عراقية أن سبب الاشتباكات يعود إلى عدم تقديم صحن من الأرز لأحد الأشخاص الحاضرين ضمن مناسبة اجتماعية على ما يبدو.

ووفق "سكاي نيوز عربية" قال الباحث الاجتماعي لطيف حسن تعليقا على تكرار مثل هذه الحوادث والنزاعات التي تتم لأتفه الأسباب بحسب تعبيره، ان الأمر "يبدو مدعاة للضحك، لكنه مع الأسف مؤشر خطير لترد مجتمعي وقيمي حاد، فالسلاح المنفلت في يد الميليشيات والأفراد والعشائر، بات تهديدا وجوديا للمواطن العراقي".

ويتابع: "لا يأمن أحد على نفسه في هكذا أجواء مشحونة ومحتقنة، ورغم كل ما يقال عن التلاحم العشائري، لكن المفارقة هنا أن الصراعات عادة ما تكون حتى بين أفراد العشيرة أو القبيلة الواحدة، ما يعني أن الظاهرة باتت تتفشى بشكل يجتاح كافة الوحدات والتشكيلات الاجتماعية، وأن ثقافة العنف لا تعرف حدا".

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