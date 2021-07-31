صور رومانسية جمعتها بـ حسين فهمي.. معلومات عن اللبنانية باميلا الكيك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، الجدل، منذ الأمس، بصور رومانسية جمعتها بالفنان حسين فهمي، نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر حسين فهمي مع الفنانة اللبنانية في لقطات رومانسية، وهو يقبلها على خدها، وتفاعل معهما الفنان أحمد زاهر الذي تجمعه به علاقة عمل ضمن أحداث فيلم «الفارس»، بتعليق مازحها خلاله، قائلا «لأ كده أنا هغير يا باميلا».

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات: «منورة باميلا وتحية للفنان الكبير.. بنغير عليكي يا باميلا.. لا يقين على بعض.. الرائعين».

وفي التقرير التالي يرصد «هن»، أبرز المعلومات عن الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، بعد إثارتها الجدل بسبب صورها مع الفنان حسين فهمي.

من هي باميلا الكيك؟

- فنانة لبنانية بدأت مشوارها الفني في العام 2008.

- كانت بدايتها حين اكتشفها المخرج سمير حبشي، وكان أستاذها في جامعة الروح القدس قسم الإخراج.

- تجيد الحديث بأكثر من لغة منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

- شاركت في عدة أعمال فنية حققت نجاح واسع منها «عصر الحريم»، وكان آخر أدوارها اللبنانية مسلسل «أجيال»، وجسدت فيه دور فتاة ثورجية تفتقد للحب نتيجة ظروف صعبة في طفولتها.

- تعد أول بطولة مطلقة للفنانة باميلا الكيك في العام 2017، في مسلسل «الحب الحقيقي».

- ظهرت في عدد من البرامج سواء كضيفة أو مشتركة في التقديم منها برنامج «ديو المشاهير» و«لهون وبس» «في بيتنا ضيف».

- شاركت في مجموعة من الأعمال المصرية من بينها مسلسل «مولانا العاشق» بطولة مصطفى شعبان، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف أحمد عبد الفتاح.

فيلم الفارس

وفيلم الفارس من بطولة الفنان أحمد زاهر، ويشاركه عدد من الفنانين بينهم ابنته «ملك» والفنان حسين فهمي، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى، والفيلم للمنتج أيمن يوسف وتأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.