هربت من داعش.. معلومات عن ماريا سالم ملكة جمال العراق 2021

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حفل كبير أقيم خلال الساعات القليلة الماضية بمدينة أربيل عاصمة إقليم كاردستان، حصدت ماريا فرهاد، لقب ملكة جمال العراق لعام 2021، وذلك وسط مشاركة 17 متسابقة من مختلف الأعمار.

معلومات عن ملكة جمال العراق 2021

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن حاصدة لقب ملكة جمال العراق 2021.

- اسمها كاملا ماريا فرهاد سالم.

- تبلغ من العمر 20 عاما.

- درست علوم الحاسبات.

- تنحدر من أسرة مسيحية من سهل نينوي.

في عام 2014، تركت بلدتها وانتقلت مع أسرتها إلى كردستان العراق بعد احتلال داعش لمدينتها الحمدانية.

- قالت في تصريحات لها بعد التتويج باللقب، إنها سيكون لديها مستقبلا كبيرا يفيد بلادها.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ما يقرب من 150 ألف شخص.

- تهتم بالموضة والأزياء.

- تحرص على مشاركة متابعيها مجموعة من إطلالاتها المختلفة بشكل مستمر.

كواليس المسابقة

وكانت حصدت دانا جواز من مدينة كركوك لقب الوصيفة الرابعة، بينما حصدت لقب الوصيفة الثالثة كلستان كارو من مدينة دهوك، وتُوجت زينة يوسف من بلدة صلاح الدين، وسيما الجاف من مدينة ديالي هي الوصيفة الأولى، حسبما ذكرت «سكاي نيوز».

ملكة جمال العراق 2020

وخلال العام الماضي، كانت تُوجت ملاك الفيضي، بقلب ملكة جمال العراق 2020، إذ حصدت اللقب من بين 41 متسابقة عراقية مشاركة من بلدان الإغتراب.

وحين حصدت «ملاك» اللقب كانت في السابعة والعشرين من عمرها، ويشار إلى أنها حاصلة على ماجيستير في إدارة الأعمال، وتقيم في الوقت الحالي بمدينة إسطنبول التركية.

وبعد حصدها اللقب، بدأت العشرينية في استخدام مكانتها المجتمعية الجديدة لدعم قضايا المرأة العراقية والعربية في مدن وبلاد الاغتراب، لإثبات نجاحاتها المختلفة والمستمرة في العديد من المجالات الشائكة حول العالم.