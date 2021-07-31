أول تعليق من هنادي مهنا على تصدرها «التريند» بعد فقدانها الوزن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار أيام قليلة تصدرت الفنانة الشابة هنادي مهنا «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعدما فاجئت متابعيها، بالنحافة الشديدة التي بدت عليها، وطرحت العديد من الأسئلة حول النظام الذي اتبعته حتى تبدو بما أصبحت عليه.

وشاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقاطع فيديو قصيرة لها وأتبعتها بصورة تصدرها «تريند» محركات البحث، متعجبة من التصدر، وعلقت الفنانة الشابة قائلة: «التريند رقم 2 في محرك البحث Google.. ولا أعلم السبب ولكنه أمر ظريف».

وتفاعل معها متابعيها في التعليقات على الصور والفيديوهات «ياخواتي على القمر يا ناس.. ممكن تقوللينا خسيتي ازاي.. أحلى واحدة تبقى تريند.. افتكرتك منة عرفة.. قمر ما شاء الله».

هنادي مهنا

وصدمت الفنانة الشابة هنادي مهنا، جمهورها بظهورها بعد فقدان الكثير من وزنها، وتصدرت محركات البحث، وأثار والدها هاني مهنا، الجدل، بعدما قال إن ابنته خضعت لـ«رجيم قاسي»، لمدة 4 أشهر وليس عملية تكميم كما هو شائع، وتقوم هنادي مهنا بعد الرجيم برفع الصور بشكل شبه يومي.

ورغم الأخبار الكثيرة والمصادر المقربة من هنادي مهنا، التي قالت إنها أجرت عملية تكميم، والأخبار الأخرى التي تفيد بأنها بالفعل أجرت العملية، لكن والدها نفى إجراؤها أية عمليات، وفي الوقت نفسه، لم تنفي هنادي ولم تعلق على طريقة فقدانها لوزنها بل تكتفي بنشر الصور.

وعلق عدد كبير من متابعيها على «تويتر» فكتبت أحد المتابعات: «خسسان هنادي مهنا مجنني»، وقالت أخرى: «الناس ماسكة هنادي مهنا وهاتك يا كلام.. لا شكلك الأول أحسن، شكلك وحش جدا دلوقتي، خسيتي كدة ليه»، وقالت متابعة: «دي هنادي مهنا خست تسعين كيلو في شهرين وأنا مش عارفة أخس تمانية كيلو من تلات سنين».