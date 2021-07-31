الامارات | القضاء المصري ينظر اليوم في قضية تامر أمين "إهانة الشعب وتكدير السلم العام"

شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء المصري ينظر اليوم في قضية تامر أمين "إهانة الشعب وتكدير السلم العام" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظر القضاء المصري اليوم، في قضية الاعلامي تامر أمين بسبب تصريحته عن الصعيد.

وطالب مقيم الدعوى المحامي أشرف ناجي، بمعاقبة تامر أمين، بتهمة إهانة الشعب المصري وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة عن الشعب المصري خاصة أهل الصعيد.

وكان الإعلامي تامر أمين تداول موضوع أزمة الزيادة السكانية في إحدى حلقات برنامجه على قناة النهار، وقال "أهل الصعيد والريف ويشغلوا عيالهم وبناتهم خدامات"، لكنه اعتذر لاحقا على ذلك الحديث.

وكانت قناة النهار قد أوقفت، البرنامج واعتذرت، كما بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق في الواقعة.

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