5 أطعمة احذر تناولها على الإفطار.. تجعلك تكتسب الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، وعلى الرغم من أن هذا يكون صحيحًا بالنسبة لبعض الأشخاص، إلا أن البعض الآخر يكون أفضل حالًا عند تخطي وجبة الإفطار.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون تناول وجبة فطور غير صحية أسوأ بكثير من عدم تناول الطعام على الإطلاق.

ويجب أن تشمل وجبة الإفطار الصحية الألياف والبروتين والدهون الصحية التي تمنحك الطاقة وتجعلك تشعر بالشبع، وفي المقابل، يمكن أن تجعلك وجبة الإفطار غير الصحية تشعر بالخمول، وتؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

فيما يلي أسوأ 5 أطعمة احذر تناولها على الإفطار تجعلك تكتسب وزنا، كما أوضح موقع "eatthis".

1- الحبوب السكرية:

يؤدي اندفاع السكر الناتج عن هذه الحبوب إلى إفساد نسبة السكر في الدم ويجعلك تتناول المزيد من الوجبات الخفيفة السكرية في وقت لاحق من اليوم، مما قد يتسبب في تناول سعرات حرارية أكثر مما تحتاجه وتعبئة المزيد من الوزن في جسمك.

2- عصير البرتقال:

يمكن أن يقدم عصير البرتقال الذي تتناوله في الصباح جرعة عالية من السكر والسعرات الحرارية، ما يجعلك تكتسب وزنا إضافيا.

3- الدونتس والمعجنات:

سيكلفك الكعك من 250 إلى 550 سعرًا حراريًا، ولكن من 15 إلى 30 جرامًا من السكر في كل منها هو المشكلة الحقيقية لأن مع هذه الكمية الضخمة من السكر يضخ جسمك كميات كبيرة من الأنسولين لمحاولة استيعابها، وسيؤدي الارتفاع الكبير في نسبة السكر في الدم إلى انهيار أكبر في نسبة السكر، وهذا التقلب الشديد يجعلك تشعر بالجوع بعد فترة وجيزة من تناول وجبة الإفطار وستتوق إلى تناول المزيد من الكربوهيدرات المكررة.

4- الزبادي المنكه:

يبدأ الزبادي كخيار صحي، قبل أن تبدأ الشركات في إضافة إضافات تجذب المستهلكين مثل الألوان والنكهات الاصطناعية، وبالرغم من أن الزبادي في شكله العادي رائع لأنه مصدر جيد للكالسيوم والبروتينات والبروبيوتيك الصحي، ومع ذلك، في معظم الحالات، تحتوي الأنواع المنكهة على الكثير من السكر والشراب المضاف، لذا اختر اختر الزبادي العادي بدلاً من ذلك وأضف الفاكهة الخاصة بك والقليل من المكسرات للحصول على دهون صحية من شأنها أن تعزز عملية الهضم البطيئة وزيادة الشعور بالشبع.

5- الوافل:

من الفطائر المصنوعة من الدقيق المكرر والشراب عالي السكر، وقد يسبب ذلك تعزيز مقاومة الأنسولين وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض أخرى، كما أن الوافل يهضم بسرعة ولن يبقيك ممتلئًا لفترة طويلة.