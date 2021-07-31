10 أطعمة تساعد الأطفال على نمو وزيادة الطول.. وإليك بعض النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

بينما يعتقد 70-80 % من الخبراء أن طول الطفل يتحدد بالوراثة، يعتقد أيضا 20% أن عوامل مثل التغذية وعادات نمط الحياة تؤثر على طولك خلال سن النمو.

لذا يمكن بالتأكيد التعامل مع عادات التغذية ونمط الحياة بشكل صحيح لتصبح أطول خلال الفترة الزمنية لسن النمو، وهناك بعض الأطعمة التي يمكنك تضمنيها لطفلك في مرحلة النمو للمساعدة في ذلك، نذكرها لكم وفق ما أوضح موقعا "timesofindia" و"stylecraze".

- البيض:

مصدر جيد للبروتين والريبوفلافين والبيوتين والحديد، ووفقًا للخبراء ، يساعد البروتين في نمو الخلايا وتطورها لدى الأطفال.

- الخضروات الورقية:

فهي لا توفر القوة اللازمة فحسب، بل توفر أيضًا مصدرًا جيدًا للكالسيوم لأطفالك، ولقد ثبت أن الكالسيوم الموجود بها، يساهم في زيادة الطول لدى الأطفال.

- الجزر:

بفضل احتوائه على البيتا كاروتين الذي يتحول عند تناوله إلى فيتامين أ، لذا يجب إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي لمساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل فعال، كما يمكنك تناوله على شكل سلطة أو عصير للحصول على نتائج جيدة.

- الحبوب الكاملة:

كونها غنية بفيتامين ب والمغنيسيوم والسيلينيوم والزنك والحديد وكذلك الكالسيوم، وكل هذه المعادن تساعد في بناء قوة العظام.

- الزبادي:

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ومصدر جيد للبروتين والكالسيوم وفيتامين د والزنك، لقد ثبت أن البروبيوتيك يساعد في نمو وتطور الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية.

- المكسرات:

تحتوي على الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والبروتينات، كما أنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لصحة العظام.

- منتجات الألبان:

يحتوي الحليب على الكالسيوم والبروتين، مما يساعد على نمو العظام وتقويتها أيضًا، ومنتجات الألبان مثل الجبن واللبن الرائب والجبن القريش غنية بالكالسيوم والفيتامينات، وهي مهمة لزيادة نمو العظام عند الأطفال.

- الدجاج

تعتبر لحوم الدواجن مصدرًا جيدًا للبروتين، بالإضافة إلى فيتامينات ب التي توجد بشكل أساسي في (الثيامين وفيتامين ب 6 وحمض البانتوثنيك)، وتظهر الدراسات التي أجريت على النمو البدني للأطفال الصغار، أن البروتين الحيواني الجيد مطلوب لتسريع نمو وتطور الطول لديهم.

- الفواكه:

غنية بالفيتامينات والمعادن والمغذيات الدقيقة الأساسية التي تعزز المناعة وتسرع من عملية النمو والتطور لطفلك، لذا يجب عليك إعطاء طفلك الفاكهة يوميًا.

- البقوليات:

البقوليات والفاصوليا هي مصادر ممتازة للبروتين، لذا فأن تناولها يمكن أن يساهم في تحسين عملية الهضم الجيد، وكذلك النمو السليم لطفلك.

نصائح أخرى يمكنك القيام بها بجانب تناول الأطعمة:

- تأكد من أن طفلك يشارك في بعض النشاط البدني بشكل يومي.

- من الضروري تشجيع الطفل على ممارسة الرياضة، والاشتراك في أنشطة مثل السباحة والقفز الفوري.

- الحرص على تعزيز النوم لديه لمدة تصل إلى 8 ساعات يوميا.

- أثناء مشاهدة التلفزيون أو استخدام الكمبيوتر، تأكد من الحفاظ على وضع جيد.