5 أخطار من تناول الدجاج يوميا.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الدجاج من الأكلات المفضلة للبعض لدرجة تناوله بشكل يومي، حيث يقدم بعدد كبير من وصفات الطهي، ولتناول الدجاج يوميا اضرارًا على الصحة، ومن أهم الآثار الجانبية لتناول الدجاج بشكل يومي، بحسب صحيفة «Times of India».

خطورة الإفراط في تناول الدجاج

زيادة نسبة الكوليسترول

يسهم تناول الدجاج بالطريقة الصحيحة في ارتفاع مستويات الكوليسترول، حيث اثبتت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن لحم الدجاج الأبيض زاد من مستويات الكوليسترول السيىء بنفس طريقة تأثير اللحوم الحمراء، لذلك فمن الأفضل تناول الدجاج المشوي أو المسلوق للحفاظ على مستويات الكوليسترول.

زيادة الوزن

يعتبر الدجاج البرياني والدجاج بالزبدة والمقلي من المواد الغذائية مرتفعه السعرات الحرارية، تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه لذلك من الأفضل تناولها على فترات متباعدة.

زيادة درجة حرارة الجسم

يؤدى الإفراط في تناول الدجاج على زيادة درجة حرارة الجسم، فقد يعاني بعض الأشخاص من سيلان ورعاف دموي في الأنف، لذلك ينصح بتناوله على فترات متباعدة.

الارتباط بالتهابات المسالك البولية

وفقا لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، فإن الدجاج المصاب بسلالة معينة يمكن أن يسبب الإصابة بمجموعة من أنواع العدوى منها التهاب المسالك البولية.

وحذر الخبراء من خطورة الإكثار من الدجاج مما يجعل الأجسام أقل استجابة للأدوية عند الإصابة بالمرض، بسبب زيادة جرعات المضادات الحيوية التي يقدمها المربون إلى الدجاج لينمو بشكل أفضل.

ويوصي الخبراء بطهو لحم الدجاج على حرارة لا تقل عن 73 درجة مئوية، لتجنب الإصابة ببعض الطفيليات التي قد يحملها.