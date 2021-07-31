والدتها أمريكية وزوجها لاعب «طائرة».. 10 أسرار كشفتها هداية ملاك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت هداية ملاك لاعبة التايكوندو الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، عن عدد من أسرار حياتها الشخصية، خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، ومنها أن والدتها تحمل الجنسية الأمريكية، وأن زوجها رياضي ويلعب الكرة الطائرة وتعرفت عليه عن طريق إحدى صديقاتها.

وتعرض لكم «الوطن»، في السطور التالية أهم الأسرار الشخصية التي كشفتها هداية ملاك عن نفسها خلال اللقاء.

1- هداية ملاك تبلغ من العمر 28 عامًا، وتلعب التايكوندو منذ 20 عاما.

2- والدتها أمريكية، ووالدها مصري، وكانوا سيطلقون عليها اسم «ريحانة»، ولكنهم تراجعوا بسبب صعوبة نطق الاسم على والدتها الأمريكية.

3- زوجها رياضي، ويلعب الكرة الطائرة، وتعرفت عليه عن طريق إحدى صديقاتها.

4- أجلت زواجها بسبب الأولمبياد، ولكن عندما تم تأجيل الأولمبياد غيرت رأيها وقررت الزواج.

5- كانت تتدرب في المنزل وصالة الرياضة خلال شهر العسل.

6- أصيبت بفيروس كورونا خلال الاستعداد للبطولة، وكانت مصابة في ظهرها، وفي «أنكل القدم».

7- أول من اتصلت به بعد الفوز بالبرونزية زوجها ووالدتها، و«مكانتش مصدقة إنها فازت».

8- التايكوندو أخذ منها معظم حياتها، وحتى صديقاتها لم تتمكن من الخروج معهن.

9- تفكر حاليًا في أخذ استراحة، والتوقف عن اللعب لفترة.

10- تفكر في تكريس وقت أكثر لأسرتها، موضحة: «حاسة إني عايزة أعيش لنفسي ولأسرتي، من ساعة ما اتجوزت تقريبا مقعدتش في البيت، وعايزة استراحة، بأفكر إني عايزة بريك شوية».

وفي وقت سابق، كرَّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطلي أولمبياد طوكيو، خلال حفل اختتام مهرجان «إبداع» للموسم التاسع، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة، على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، مؤكدًا أنهما فخر للشعب المصري كله.

وشدد «صبحي»، على أن الدعم الكبير الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو، كان له دور كبير في تحقيق بطلي التايكوندو ميداليتين غاليتين في الأولمبياد، أسعدا بهما أكثر من 100 مليون مصري، لافتًا إلى أن البطلين نموذجان للتحدي والإصرار على النجاح، وكانا عند حسن الظن بهما.