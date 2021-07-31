إليك أفضل أنواع الجبن لإنقاص الوزن.. وأخرى ضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

غالبًا ما ينظر إلى الجبن على أنه خيار غذائي غير صحي بسبب سوء الفهم بأنه مليء بالدهون، ليست كل أنواع الجبن غير صحية ولا يمكن أن تساعد على زيادة الوزن.

هناك بعض خيارات الجبن الصحية التي يمكنك إضافتها بسهولة إلى نظامك الغذائي إذا كنت تهدف إلى إنقاص الوزن، نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

- الجبن القريش

هو أحد أصناف الجبن الصحية التي يمكنك اختيارها، نظرا لأنه غني بالبروتين، كما أنه يوصي بتناوله للأشخاص الذين يهدفون إلى إنقاص الوزن، حيث تحتوي قطعة من الجبن القريش على 163 سعرًا حراريًا فقط، وتوفر أيضًا 40 % من احتياجاتك اليومية من فيتامين ب 12.

بالإضافة إلى أنها غنية بالكالسيوم والفوسفور، مما يساعد في الحفاظ على عظامك قوية وصحية.

- جبنة فيتا

نوع آخر من الجبن الصحي هو جبن الفيتا المصنوع من حليب الماعز أو الأغنام، ويمكن أن يكون هذا الجبن اليوناني التقليدي خيارًا صحيًا لراقبي إنقاص الوزن، حيث يحتوي 28 جرامًا من جبنة الفيتا على 75 سعرًا حراريًا فقط.

مع ضرورة التأكد من شرب الكثير من الماء بعد تناول هذا النوع، لأنها غنية بالصوديوم.

- جبن بارميزان

هو نوع آخر يمكنك تناوله بكميات صغيرة بأمان، حيث تحتوي ملعقة صغيرة من هذا الجبن على 21 سعرة حرارية، لذلك يجب أن تكون حريصاً أثناء تناولها ولا تتناول أكثر من 1-3 ملاعق صغيرة مرة واحدة.

وصفات الجبن:

يمكنك إعداد العديد من الأطباق اللذيذة من الجبن القريش، كما تضاف جبنة الفيتا إلى المكرونة والسلطات ومذاقها لذيذ للغاية.

أما جبنة البارميزان تستخدم في صنع الريزوتو، والمكرونة، والأطباق المخبوزة، ووصفات المأكولات البحرية.

أسوأ أنواع الجبن:

بعض أنواع الجبن غير الصحية هي الجبن الأزرق، وجبن الماعز، والجبن الكريمي، حيث لا يتم تحميلها بالسعرات الحرارية فحسب، بل يمكنها أيضًا زيادة وزنك، فلكل 28 جرام من الجبن الأزرق يحتوي على 100 سعرة حرارية، بينما تحتوي جبن الماعز على 103 سعرات حرارية.

وتحتوي جبنة الكريمة على 10 جرامات من الدهون و 99 سعرًا حراريًا لكل 28 جرامًا من الوجبة.