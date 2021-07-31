8 أشياء تسبب تساقط الشعر والصلع.. احذري القيام بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعاني الكثير من السيدات من تساقط الشعر والصلع، وذلك نتيجة القيام ببعض العادات السيئة التي يقومون بها.

وفي هذا الصدد تستعرض الدكتورة آية فواد أخصائية الأمراض الجلدية، الأشياء التي تقوم بها الإناث وتسبب تساقط الشعر والصلع، وذلك عبر صفحتها على "فيسبوك".

- التجفيف باستخدام مجفف الشعر يسبب التساقط.

- تجاعيد الشعر والفرش الساخنة تسبب التساقط.

- التموج باستمرار، يسبب التلف.

- الأصباغ والمواد الكيميائية تسبب أضرارا جسيمة.

- يسبب تبييض الشعر إلى إزالة الصبغة الطبيعية، وذلك عندما تخترق المواد الكيميائية فروة الرأس، وبالتالي تصبح بوصيلة الشعر أضعف.

- شد الشعر بقوة شديدة، يتسبب في التساقط إذا قومتي بذلك على أساس يومي.

- القيام بتسريحات ذيل الحصان يوميا.

- لف الشعر على بكرات الشعر وخصوصا الساخنة.