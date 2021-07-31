منها إزالة الشعر في الاتجاه العكسي.. 7 عادات يومية تلحق الضرر بأوردتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يمكن تصيب الدوالي المنتفخة أي شخص، وعلى الرغم من أنها ليست خطيرة، إلا أن وجودها أمر مزعج جداً، وهناك بعض الإجراءات التي قد نقوم بها يوميًا يمكن أن تتسبب في انتفاخ الأوردة.

وفي التقرير بعض العادات اليومية التي يجب أن تضعها في اعتبارك إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة عروقك، وذلك وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1. إزالة الشعر في الاتجاه العكسي:

إذا كنتِ معتادة على حلق ساقيك على عجلة، فأنتِ تضرين نفسك، وقد يؤدي ذلك إلى جرح نفسك عن طريق الخطأ، ويمكن أن يؤثر أيضًا على الأوردة المعرضة للنزيف.

تحلق معظم النساء الشعر الزائد في الحمام الدافئ أو الساخن، وعندما تجرح ساقيها بالخطأ بشفرة الحلاقة، يمكن للحرارة أن تزيد من حدة النزيف، لمنع ذلك، اختر شفرات الحلاقة المصممة خصيصًا للبشرة الجافة.

2- تنسين عمل تقشير لساقيك:

على الرغم من أن التقشير لن يمنع توسع الأوردة، إلا أن الطريقة التي تقوم بها بتدليك ساقيك أثناء وضع المنتج يمكن أن تساعد بالتأكيد، إنه يحفز تدفق الدم، ما يساعد تحسين الدورة الدموية وينشط العروق، ويعمل على تسريع إنتاج الكولاجين والحفاظ على ساقيك ناعمة لفترة أطول.

3- تستخدمين فرشاة جافة:

من المحتمل أنك رأيت مدونين متخصصين في مجال التجميل يروجون للتدليك بالفرشاة الجافة، وعلى الرغم من أنه يقدم بعض الفوائد التجميلية، إلا أنه يمكن أن يضر عروقك أكثر مما ينفع.

وإذا كنت تستخدمين فرشاة جافة كثيرًا أو بشكل مكثف، فقد تحصل على جروح دقيقة من شعيراتها، وهذا بدوره يجعل أوردتك أكثر عرضة للنزيف التلقائي والعدوى.

يمكن أن يساعد البقاء نشيطًا بالتأكيد في منع تطور الدوالي، ولكن بعض التمارين يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة بمرور الوقت، في حين أن الجري نفسه لن يسبب الدوالي، تمامًا مثل الحمل أو زيادة الوزن بشكل كبير، فإنه يخلق بيئة لتطوير هذه الحالة المزعجة، أثناء الجري، وقد يؤدي حجم الدم المتزايد إلى إتلاف الأوردة، وفي النهاية يجعل من الصعب على الدم أن يدور عبر ساقيك.

5- تستهلك الكثير من السكر:

يتسبب السكر في ارتفاع ضغط الدم، ما قد يؤدي إلى تلف الأوردة وإضعافها، ويمكن أن يسبب أيضًا التهابًا في الأوعية الدموية، ما يجعل من الصعب عليها ضخ الدم بشكل صحيح، وقد يتسبب في تمدد الأوردة وانتفاخها، في الواقع، حتى الأطعمة التي تبدو وكأنها بدائل صحية للحلويات، مثل الفواكه المجففة، غالبًا ما تكون عالية جدًا في السعرات الحرارية والسكر، مما يجعلها أسوأ عدو لأوردتك.

6- ترتدين ملابس ضيقة:

إذا كنت عرضة للإصابة بالدوالي، فقد ترغب في إعادة النظر في بعض اختياراتك للموضة، قد تبدو الملابس الضيقة جيدة بالنسبة لك، ولكنها أيضًا تقيد الدورة الدموية وتجعل من الصعب تدفق الدم من ساقيك إلى باقي جسمك، بدلًا من ارتداء الأحزمة أو الجينز الضيق، اختر الملابس الفضفاضة.

7- تنام على ظهرك:

بينما قد يساعد النوم على ظهرك في منع تجاعيد الوجه، إلا أنه ليس أفضل وضع للنوم إذا كنت تعاني من دوالي الأوردة، من الأفضل أن تنام على جانبك الأيسر لأنه يزيل الضغط عن أكبر وريد في الجسم، والذي يقع على الجانب الأيمن، سوف يساعد على زيادة الدورة الدموية ومنع الدم من التكون في الأوردة.