ما أسباب شعور الفتيات بالخوف من الارتباط أو الزواج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

من الطبيعي أن تشعر الفتاة بالخوف عند الإقدام على الارتباط أو الزواج، وذلك بسبب تغيير نمط حياتها، والخوف من الارتباط أو الزواج أو ما يعرف بـ "رهاب الزواج والارتباط"، وهو نوع من أنواع الاضطرابات النفسية.

ويحدث ذلك بسبب الخوف من تحمل المسؤولية، أو تهديد الحياة العملية لديهن، وغيرها من الأمور الأخرى، التي تستعرضها لكم وفق ما أوضحته الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد، استشاري علم النفس والعلاج الأسري، في تصريحها لـ"الخليج 365".

- شعور بعض الفتيات بعدم التقدير لذاتها، بالإضافة إلى أنها تخشي أن ينتقدها الآخرين من الناحية الجمالية، أو استايل ملابسها، أو طريقة حديثها مع الآخرين.

- الخوف من تحمل المسؤولية، من الأمور التي قد تجعل الفتاة قد تشعر بالخوف من فكرة الارتباط أو الزواج.

- يؤدي كثرة الاستماع إلى قصص التجارب الفاشلة أيضا، إلى التخلي عن فكرة الارتباط.

- تعرضها منذ الطفولة إلى التحرش، من الأسباب التي تدفعها إلى الخوف من الزواج.

- يمكن أن يؤدي الإنصات إلى حديث الآخرين، بأن الزواج يحتاج إلى مسؤولية كبيرة إلى تفاقم الشعور بالخوف.

- تعلق الفتاة بعائلتها وخوفها من فكرة الابتعاد عنهم والانتقال إلى مكان بعيد.

- خوف الفتيات واعتقادهن أن الزواج يهدد حياتهم العملية، ويقف في طريق تحقيق أهدافهم.

- سوء معاملة الأب للأم أو الطلاق، من الأمور التي قد تؤدى إلى خوف البنت البدء في أي علاقة عاطفية، حتى لا تتكرر نفس المعاناة.

- خوف الفتاة من تجربة الحمل والأمومة.

مجموعة من أعراض رهاب الزواج أو الارتباط، فيما يلي:

- البكاء المستمر.

- تقلبات المزاج.

- تشتت في العاطفة والمشاعر.

- الارتعاش.

- آلام في الرقبة.

- تقلصات المعدة.

ونصحت استشاري علم النفس بتوجيه الفتاة إلى أن هذا شعور مرضي، ومن الممكن أن يتم علاجه، والحرص على الذهاب إلى الطبيب المختص، لتقديم العلاج السلوكي المعرفي، للتخفيف من حدة هذا الشعور، بالإضافة إلى أنه من الضروري تقديم عائلتها الدعم النفسي لها، والتحدث معها بهدوء، بأن الزواج هو شعور بالاستقرار وليس للقهر.