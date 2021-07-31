والدة سيف عيسى: «أنا ربيته وهو رباني.. وقالولي أنت بتضيعي مستقبله»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روت والدة اللاعب سيف عيسى، لاعب التايكوندو، الحاصل على ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020، أنها كانت تهتم بتدريبه جيدا منذ صغره، موضحة: «أنا ربيته وهو رباني برضه، لأن تربيته هو وشقيقه كانت صعبة».

وأضافت والدة البطل المصري في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة: «كنت مهتمة بتدريباته كثيرا، و كانوا بيقولولي أنتي بتضيعي مستقبله، وعملتله جيم عشان يتدرب فيه».

وأشارت إلى أنها تعمل رئيسًا لمعهد بحوث الإلكترونيات، وبذلت مجهودًا كبيرا في الحياة ولكن الإنجاز الحقيقي في حياتها هو تربية ابنيها.

من جانبها، قالت «حبيبة»، خطيبة سيف عيسى: « بحاول أقدمله الدعم في كل شئ، وهو بيتعب في التمارين والحياة، وينتبه على كل من حوله، وهو بطل بالفعل».

وأشارت خطيبة بطل مصر في التايكوندو وصاحب برونزية طوكيو، إلى أن والدته كانت تساعده في التمارين، «لدرجة أنها كانت ترتدي الواقي الصدري لكي يستطيع الضرب وبهدل البيت ضرب».

وحل كل من هداية ملاك، وسيف عيسى، لاعبي منتخب التايكوندو، الحاصلين على ميداليتين برونزيتين، في أولمبياد طوكيو 2020، التي تُقام في اليابان، ضيفان على برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة «cbc» الفضائية، مساء الجمعة، حيث تحدثا عن حياتهما الشخصية، وتفاصيل رحلتهما حتى حصولهما على الميداليتين.

واستقبل جمهور البرنامج البطلين المصريين سيف عيسى، وهداية ملاك، استقبالًا حافلًا حيث ضج الاستوديو بالتصفيق والصفير، وهتافات «مصر.. مصر» مع الأغاني الحماسية الرياضية، والوطنية، مثل أغنية «ولا أي كلام» للفنان محمد حماقي.

وقدمت الإعلامية منى الشاذلي ضيوفها وقالت إنهما استطاعا التغلب على منافسيهما في أولمبياد طوكيو 2020، ورفعا رأس مصر في هذه المنافسات العالمية، لافتة إلى أنهما حظيا باستقبال أبطال حقيقيين في مطار القاهرة، لأنهما استطاعا إسعاد الشعب المصري.