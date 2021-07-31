توقعات الأبراج اليوم 31-7-2021: تحذير لـ القوس.. وهذا هو مفتاح الحوت

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:

لا تقبل الأشياء للوهلة الأولى، فهناك معنى أعمق بكثير، وسيكون من الحماقة ألا تدرك ذلك.

برج الثور:

ستساعدك حسناتك وسلوكياتك الاجتماعية المهذبة على التنقل بسرعة إلى حيث تريد أن تكون.

برج الجوزاء:

ابق متفتحًا وتقبل أفكار وآراء الآخرين.

برج السرطان:

لا تدع الآخرين يديرونك، حافظ على مركزك وكن قويا.

برج الأسد:

حاول العمل مع من حولك لتحقيق هدف مشترك، فبدء مساعدة الآخرين أسهل مما تعتقد طالما بقيت مركزًا ومتحفزًا.

برج العذراء:

قد تعرف ما تسعى إليه، ولكن الأمر متروك لك لاتخاذ الخطوة الأولى نحو السعي وراءه.

برج الميزان:

سئمت انتظار الآخرين لاتخاذ الخطوة الأولى، اعثر على الإجابات في حلول بسيطة، وهناك أكثر من طريقة صحيحة، اختيارك هو الخيار الصحيح دائمًا إذا كنت تعتقد أنه كذلك.

برج العقرب:

استوعب التوسّع الذي يأتي عندما تتواصل مع الآخرين في الساحة الاجتماعية

برج القوس:

احذر من أن التوتر قد يأتي في شكل حديث سريع ومعلومات مضللة.

برج الجدي:

قد تظهر الأشياء التي لم تضعها في الحسبان لتكون بمثابة تذكير بأنك بحاجة للتعامل مع الحياة الواقعية.

برج الدلو:

تحرم نفسك من الأحداث العفوية التي تثبت أنها أكثر إرضاءً.

برج الحوت:

يمكنك أن تكون ذلك الشخص الذي يغير حياة شخص آخر بفكرة واحدة أو قطعة من الحكمة، والتواصل هو المفتاح لتوسيع عالمك بعدة طرق.