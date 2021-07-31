كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 يوليو 2021 01:36 صباحاً - يمكن أن تؤدي البقع الداكنة جراء عوامل عدّة، إلى جعل البشرة تبدو باهتة ومفتقرة للمعان. ويُعد استخدام ماسك الكبسولة هو حلّ ممتاز لمعظم مشاكل البشرة؛ إذ يساعد في تقليل البقع الداكنة والجلد الجاف. كما أنه معروف بخصائصه المضادة للشيخوخة. فيما يأتي، يُقدم لك، "الخليج 365.نت"، طريقة إستخدام ماسك الكبسولة، وفوائده الرائعة للبشرة.



طريقه استخدام ماسك الكبسولة

طريقة استخدام كبسولات العناية بالبشرة

يعمل ماسك الكبسولة على ترطيب الجلد وهو مناسب للبشرة الجافة، العادية والحساسة، ويتمّ استخدامه للتخلص من العديد من المُشكلات التي تتعلق بالبشرة خلال وقت قياسي.



الطريقة الأولى

ينظّف الوجه جيداً، ويجفف بمنشفة نظيفة. ثم، يوزّع محلول الكبسولة على الوجه مع التربيت بالأصابع.و يُترك لمدّة 10-15 دقيقة. تُكرّر هذه العملية لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للحصول على بشرة نضرة ومشرقة تماماً.

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الطريقة الثانية

مزج محلول الكبسولة مع مكونات طبيعية كاللوز أو العسل والزعفران وغيرها من المكونات الفعّالة في علاج مشكلات البشرة. ومنها:

ماسك الكبسولة لتفتيح لون البشرة

ماسك الكبسولة لتفتيح لون البشرة

يُساعد الزعفران على تفتيح لون البشرة وتقليل ظهور البقع، كما يساعد العسل على شدّ البشرة، بينما يعمل اللوز مع الليمون على التخلص من طبقات الجلد الميت. وهكذا تصبح البشرة نقية ونضرة. والطريقة هي:

تخلط 5 حبّات من اللوز المنقوع في الماء طوال الليل والمطحون، مع ملعقة صغيرة من العسل، والقليل من الزعفران المنقوع في 2 ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ، مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. يستخدم الخليط على البشرة، وتبلّل الكبسولة بقليل من الماء وتُفرد وتُوضع على الوجه وتُترك لمدة 10- 15 دقيقة. بعد ذلك يمسح الوجه جيداً بقطعة قطن مبللة بالحليب أو الماء البارد.



ماسك الكبسولة لترطيب البشرة الجافة

ماسك الكبسولة لترطيب البشرة الجافة

يُساعد هذا الماسك في ترطيب البشرة الجافة من دون أن يسبّب لها المزيد من الجفاف ويعيد حيويتها ونضارتها. وطريقته كالآتي:

يتم هرس حبة من الطماطم وحبة من الأفوكادو الناضج وتوزيعهما على الوجه. تبلل الكبسولة بقليل من الماء وتُفرد وتُوضع على الوجه وتُترك لمدة 35 دقيقة، وبعد ذلك يتم شطف الوجه بالماء الفاتر وبعد ذلك بالماء البارد. للحصول على نتائج رائعة وسريعة، يُنصح باستخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

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ماسك الكبسولة لتنعيم البشرة

يحتوي النّشا على مضادات أكسدة بفضل فيتامين E، والذي يرمم خلايا الجلد التّالفة ويقها من ظهور علامات تقدّم السّن وإزالة التصبغات اللونية وإضاءتها. بالإضافة إلى ماء الورد الذي يُنعم البشرة ويكسبها ملمساً مخملياً رائعاً، ويزيد من ليونتها.

المكَّونات:

ملعقة من النّشا.

ملعقتان من ماء الورد.

ملعقتان من الماء المقطّر.

خمس نقاط من زيت الورد الطبيعيّ.

طريقة الإستخدام:

يُخلط ماء الورد مع الماء المقطر ويمكن استبداله بماء مفلتر، ثم تضاف ملعقة النشا وتقلب المكَّونات حتّى يذوب النّشا تماماً، تُوضع المكَّونات في وعاءٍ زجاجي صغير لدمجها معاً بطريقة الـ "بان ماري أي" على بخار حتى تتحول المكوّنات لمزيجٍ هلامي كريمي القوام، ثم تُضاف نقاط زيت الورد الى المكَّونات السابقة وتُقلب معاً وتُترك حتّى تبرد وتعبأ بعبوةٍ زجاجيةٍ صغيرة محكمة الإغلاق وتحفظ في مكان بارد ويفضل بالبراد.

تُؤخذ كميةً من الخلطة وتطبق على البشرة بعد غسلها بماءٍ دافئ. تبلل الكبسولة بقليل من الماء وتُفرد وتُوضع على الوجه وتُترك لمدة عشرين دقيقة، ثم يُغسل الوجه بالماء النقي.

ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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