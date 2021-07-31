ما هو روتين العناية بالبشرة الحمضي؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 يوليو 2021 01:36 صباحاً - تتغير لعبة العناية بالبشرة بشكل تدريجي، حيث بدأت تظهر اتجاهات جديدة متعلقة بروتين العناية بالبشرة اليومي، تكافح مختلف المشاكل التي تتعرض لها البشرة نتيجة التقدم في السن والعوامل القاسية والتلوث وغيرها الكثير... وقد أصبحت الأحماض جزءاً لا يتجزأ من روتين العناية بالبشرة، فما هو إذا روتين العناية بالبشرة الحمضي؟ إليك كل ما يجب أن تعرفيه في هذا المقال.

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كيف تعمل الأحماض في روتين العناية بالبشرة

الأحماض للعناية بالبشرة



تتعلق الأحماض بتقشير البشرة بشكل خاص، فإذا قمت باستخدامها بالشكل الصحيح، قد لا تواجه بشرتك مشاكل مثل حب الشباب والمسامات الواسعة، وتكدّس الجلد الميت... فتنعمين ببشرة ناعمة ونظيفة وخالية من الشوائب. من جهة أخرى، هناك نوعان من المقشرات: اليدوية، والمقشرات الكيماوية مثل أحماض ألفا هيدروكسي.

فوائد الأحماض للبشرة

الأحماض لمكافحة حب الشباب



لقد تم تصميم الأحماض لمشاكل البشرة المتعددة، مثل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وفرط التصبغ والمسامات المسدودة وبهتان البشرة... وهي صديق للبشرة، وتصنَّف كالتالي: أحماض ألفا هيدروكسي، وأحماض بيتا هيدروكسي.



أحماض ألفا هيدروكسي



تستهدف المقشرات الغنية بأحماض الألفا هيدروكسي الطبقة الخارجية للجلد، فتساعد في إذالة الجلت الميت ومنح البشرة ملمساً ناعماً. وهي قابلة للذوبان، وتلائم بشكل خاص البشرة الجافة والمتقشرة والتي تعاني من التجاعيد. كما تمنع فرط التصبغ وتكافح المسامات الواسعة.

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أحماض البيتا هيدروكسي

إنها قابلة للذوبان في الزيت، وهي مخصصة لتقشير البشرة على مستوى أعمق، حيث تحمي البشرة من التشققات وتقلل الالتهاب. وتتضمن بعض أحماض البيتا هيدروكسي، حمض الساليسيليك وساليسيلات البيتين التي تتواجد في الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة.



هل يمكن استخدامها في الوقت نفسه؟

هناك نوعان من أحماض التقشير

نعم، بالإمكان استخدام أحماض الألفا هيدروكسي والبيتا هيدروكسي معاً، ولكن يختلف ذلك من بشرة الى أخرى. إذ بالإمكان أن تسبب احمراراً للبشرة الجافة أو الحساسة. أما بالنسبة الى البشرة الدهنية، فإن هذه الأحماض مثالية لتقشيرها والعناية بها.



كيفية استخدامها

ابدأي دائماً بالمستحضر الذي يحتوي على درجة حموضة أقل، ويجب أن تنتهي بالمستحضر الذي يشتمل على درجة حموضة أعلى. وإذا قمت بذلك بالعكس، فسيؤدي ذلك الى رفع درجة حموضة البشرة. أي عليك البدء باستخدام أحماض البتا هيدروكسي، ومن ثم أحماض الألفا هيدروكسي. علماً أنه بإمكانك استخدام الأحماض لتقشير البشرة مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع.

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