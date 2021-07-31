زيت الشوفان ..فوائده وطرق استخدامه للشعر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 يوليو 2021 01:36 صباحاً - لطالما كان الشوفان علاجاً شائعاً لحكة الجلد والإكزيما، تم استخدام هذا العلاج الذي يعود تاريخه إلى روما القديمة لتغذية وتسكين الأمراض المختلفة. أدت الخصائص المرطبة للشوفان إلى إدراجه في قائمة مكونات المنتجات في كل من ممرات الإسعافات الأولية والجمال في العديد من الصيدليات.

فهل زيت الشوفان هو العلاج الذي تبحثين عنه لعلاج شعرك ؟ تعرفي أكثر على خصائصه العلاجية:

فوائد زيت الشوفان للشعر

فوائد زيت الشوفان للشعر

أكثر من مجرد وجبة فطور متوازنة ، تم استخدام الشوفان في العديد من علاجات DIY المنزلية للبشرة، بما في ذلك الحمامات والأقنعة والمقشرات، لقدرته على تقليل الالتهاب والتحسس وتوفير الترطيب. أن زيت الشوفان يحتوي على كل من حمض الأوليك واللينوليك. يوجد حمض الأولي ، أو حمض أوميغا 9 الدهني، بشكل طبيعي في الزهم البشري، حيث تفرزه فروة الرأس لتغليف الشعر، مما يوفر الرطوبة وحاجزاً وقائياً.

يرطب الشعر وفروة الرأس: يحتوي الشوفان على اللينوليك وحمض الأوليك الموجود في العديد من المرطبات والمستحضرات. وكلا من الأحماض الدهنية مهمة لصحة الشعر لأن حمض الأوليك يتحكم في فقدان الماء، مما يجعل الشعر أكثر نعومة وأسهل في التصفيف وأقل هشاشة. في المقابل، يحفز حمض اللينوليك نمو الشعر، ويحافظ على فروة رأس صحية متوازنة، ويقلل من فقدان الماء، مما يضمن بقاء جذور الشعر رطبة .

يرطب الشعر وفروة الرأس: يحتوي الشوفان على اللينوليك وحمض الأوليك الموجود في العديد من المرطبات والمستحضرات. وكلا من الأحماض الدهنية مهمة لصحة الشعر لأن حمض الأوليك يتحكم في فقدان الماء، مما يجعل الشعر أكثر نعومة وأسهل في التصفيف وأقل هشاشة. في المقابل، يحفز حمض اللينوليك نمو الشعر، ويحافظ على فروة رأس صحية متوازنة، ويقلل من فقدان الماء، مما يضمن بقاء جذور الشعر رطبة يخفف من تحسس فروة الرأس: يمكن للعديد من حالات فروة الرأس، مثل قشرة الرأس أو الإكزيما، أن تتحول الى أحد أشكال الالتهاب. يحتوي زيت الشوفان على مضاد طبيعي للالتهابات التي يمكن أن تهدئ من تهييج وتخفف جفاف وتقشر فروة الرأس .

يخفف من تحسس فروة الرأس: يمكن للعديد من حالات فروة الرأس، مثل قشرة الرأس أو الإكزيما، أن تتحول الى أحد أشكال الالتهاب. يحتوي زيت الشوفان على مضاد طبيعي للالتهابات التي يمكن أن تهدئ من تهييج وتخفف جفاف وتقشر فروة الرأس يحد من حكة فروة الرأس: غالباً ما تستخدم حمامات الشوفان لعلاج الطفح الجلدي والأكزيما، بينما يمكن العثور على مستخلص نخالة الشوفان وزيت الشوفان في العديد من الكريمات المضادة للحكة التي لا تستلزم وصفة طبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع زيت الشوفان على فروة الرأس يمكن أن يخفف من الحكة .

يحد من حكة فروة الرأس: غالباً ما تستخدم حمامات الشوفان لعلاج الطفح الجلدي والأكزيما، بينما يمكن العثور على مستخلص نخالة الشوفان وزيت الشوفان في العديد من الكريمات المضادة للحكة التي لا تستلزم وصفة طبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع زيت الشوفان على فروة الرأس يمكن أن يخفف من الحكة . يزيد من مرونة الشعر: التقصف هو أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر، والذي يمكن منعه عن طريق زيادة مرونة الشعر. يعتبر زيت الشوفان مرطباً ممتازاً للشعر وفروة الرأس.

يزيد من مرونة الشعر: التقصف هو أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر، والذي يمكن منعه عن طريق زيادة مرونة الشعر. يعتبر زيت الشوفان مرطباً ممتازاً للشعر وفروة الرأس. يعزز نمو الشعر: قد يعزز زيت الشوفان نمو الشعر الجديد عن طريق تحسين الصحة العامة لفروة الرأس. إذ يوفر تركيزاً من أحماض أوميجا الدهنية ومضادات الأكسدة لفروة الرأس، والتي يمكن أن تعزز بيئة فروة الرأس الصحية لنمو الشعر.

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كيفية استخدام زيت الشوفان للشعر

كيفية استخدام زيت الشوفان للشعر

يمكن العثور على زيت الشوفان ومستخلص نخالة الشوفان مدرجين كمكونات في العديد من أنواع الشامبو والبلسم المغذية ، ولكن يمكنك العثور على زيت الشوفان عند العطار. يمكن استخدام زيت الشوفان كعلاج يترك على الشعر مدة 15 دقيقة لترطيب فروة الرأس وتغذية الشعر ومنع تساقطة.

يستخدم كمعزز للبروتين: أحماض أوميغا الدهنية في زيت الشوفان في الواقع تعزز امتصاص المكونات الأخرى في المنتجات هذا يجعل زيت الشوفان إضافة رائعة لأي قناع علاجي منزلي مثل علاجات البروتين. امزجي بضع قطرات من زيت الشوفان في القناع لزيادة الترطيب وتعزيز فعالية المكونات الأخرى.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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