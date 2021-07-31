هداية ملاك: أجلت زواجي بسبب الأولمبياد وكنت أتدرب في شهر العسل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت هداية ملاك لاعبة التايكوندو الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، إنها فكرت في إتمام الزواج قبل أولمبياد طوكيو -في موعدها السابق- بسنة لكي تضمن التركيز في التدريبات، ولكن بسبب فيروس كورونا جرى تأجيل الأولمبياد من 2020 إلى 2021، وشعرت بالصدمة وقررت عدم التأجيل مرة أخرى، والاستمرار في التدريبات أيضا، خاصة أن زوجها رياضي فهو لاعب كرة طائرة، ويعرف أنها تحلم بالأولمبياد.

وأضافت «ملاك»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، أنها تعرفت على زوجها عن طريق إحدى صديقاتها.

وتابعت لاعبة التايكوندو: «تزوجنا في وقت كورونا، وحفل الزفاف كان دون حضور و«صامت»، وكنت أتدرب في البيت في شهر العسل، ولم أشعر أن الزواج عطلني، وكنا بننزل نتمرن في الجيم».

واستضاف برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة «cbc» الفضائية، مساء الجمعة، كلا من هداية ملاك، وسيف عيسى، لاعبا منتخب التايكوندو، بعد الحصول على ميداليتين برونزيتين، في أولمبياد طوكيو 2020، التي تُقام في اليابان، حيث تحدثا عن حياتهما الشخصية، وتفاصيل رحلتهما حتى حصولهما على الميداليتين.

وفي وقت سابق، كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بطلي أولمبياد طوكيو، خلال حفل اختتام مهرجان «إبداع» للموسم التاسع، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة، مساء الخميس، على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، مؤكدًا أنهما فخر للشعب المصري كله.

وشدد «صبحي»، على أن الدعم الكبير الذي وجهه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجميع الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو، كان له دور كبير في تحقيق بطلي التايكوندو ميداليتين غاليتين في الأولمبياد، أسعدا بهما أكثر من 100 مليون مصري، لافتًا إلى أن البطلين نموذجان للتحدي والإصرار على النجاح، وكانا عند حسن الظن بهما.