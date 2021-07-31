الامارات | وثائقي عن «إحياء روح الموصل» بدعم الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن وثائقي عن «إحياء روح الموصل» بدعم الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثت قناة «سكاي نيوز عربية» من خلال برنامج «القصة» وثائقياً خاصاً يستعرض قصة من مدينة الموصل العراقية إحدى أكثر المدن تضرراً منذ الحرب العالمية الثانية، وإعادة الروح للمدينة من خلال إعادة إعمار جامعها التاريخي الشهير «جامع النوري الكبير».

ويستعرض البرنامج الوثائقي أهمية مشروع «إحياء روح الموصل» الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» بدعم من دولة الإمارات عام 2019 لإعادة إعمار معالم المدينة، وبالتحديد جامع النوري بهدف استعادة روح الحياة المتعددة الثقافات فيها.

وعرض البرنامج الذي قدمه الإعلامي فيصل بن حريز حجم الدمار، الذي تعرضت له الموصل بعد ثلاث سنوات من حرب تسببت في نزوح أكثر من مليون شخص، أي ما يعادل نصف عدد سكانها وتفاصيل جمع أكثر من 45 ألف قطعة من بين الركام من الأجزاء الأصلية للجامع التي ستكون جزءاً من ملامح الجامع من جديد عند انتهاء عملية إعادة بنائه ضمن هذا المشروع الإنساني.

كما يستضيف الوثائقي شخصيات تسهم في إعادة هذا الإرث الثقافي والحضاري كالبروفيسور علي الجميل أستاذ العمارة والتراث، والمهندس عمر طاقة ممثل اليونيسكو في المشروع، إضافة إلى أعضاء الفريق الفائز في مسابقة تصميم الجامع النوري، حيث يستعرض الفريق مخططات التصميم النهائي للمشروع الذي سمي بـ«حوار الأروقة» الذي بنيت فكرته الأساسية على مبدأ التسامح بعد تعرّض الموصل لأحداث شديدة القسوة، كما تعتمد المخططات على الانفتاح على الآخر والعودة للحياة بسلام وتعايش.

• جمع أكثر من 45 ألف قطعة من الأجزاء الأصلية للجامع.

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