الامارات | #النصف_الحلو.. «كوتشينيللي» و«أوليفر بيبولز» تطلقان مجموعة أولى من النظارات الشمسية

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «كوتشينيللي» و«أوليفر بيبولز» تطلقان مجموعة أولى من النظارات الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن برونيلّو كوتشينيللي وأوليفر بيبولز عن مشروع شراكة لإطلاق أول مجموعة نظارات للعلامة التجارية التي تتخذ من سولوميو مقراً لها، وهي مجموعة مصنوعة بمستوى عالٍ من الحرفية والاهتمام الشديد بالإبداع وكرامة الإنسان، ويمكن تمييزها بسهولة، بفضل التفاصيل الدقيقة التي تعزّز أسلوبها وأناقتها وطابعها العصري.

العلامة التجارية «أوليفر بيبولز» Oliver Peoples، التي تنتمي إلى مجموعة «لوكزوتيكا»Luxottica، كان لها تأثير عظيم على صناعة النظارات منذ إنشائها في عام 1987، بأسلوبها الجذاب والأصيل، ومجموعة الأشكال والألوان التي تجعلها تتميّز عن غيرها من الموديلات والأنواع التي نشهدها اليوم. فالنظارات في الثمانينات كانت هندسية الشكل، وكبيرة الحجم، وذات ألوان زاهية، وقد تدخّل أوليفر بيبولز في هذه الجوانب بالتحديد بلمسة أصيلة وشخصية للغاية.

والأمر نفسه شهدته إيطاليا، في سولوميو، موطن الكشمير والانسجام، حيث بدأ برونيلو كوتشينيللي منذ عام 1978 بتنمية علامة تجارية عنوانها الأناقة والأسلوب الراقي، فاستحقّت مكانتها المرموقة في جميع أنحاء العالم، لاسيما من خلال الفكرة المبتكرة لصباغة الكشمير بألوان جديدة، بعدما كانت حتى ذلك الحين متاحة فقط بالألوان الطبيعية. ولا شك أن تلك الريادة التي يمتاز بها أوليفر بيبولز وبرونيلّو كوتشينيللي، كلّ في قطاعه، وهذا التقارب الإبداعي، قادا إلى هذا التعاون الوديّ بين العلامتين التجاريتين.

مجموعة النظارات الحصرية هذه ستُصنع في إيطاليا بخمسة موديلات مختلفة، مستوحاة من ثقافة وجمال سولوميو. علماً بأن الأشكال والألوان هي نتيجة عمل إبداعي، تم تصميمه للتعبير عن الحرفية الأصيلة التي تعتبر أساسية بالنسبة إلى برونيلّو كوتشينيللي، بقدر ما هي عزيزة على قلب أوليفر بيبولز.

فكلتا العلامتين تعتزّ بتقاليدها الخاصة، ومتجذرة بعمق في مُنشئها: الريف اللطيف، والوئام، وفنّ القرون الوسطى والروحانية التي تمتاز بها سولوميو كلّها تقع في أساس إبداع برونيلو كوتشينيللي، الذي تشرّب تلك الثقافة الإنسانية منذ ولادته، بينما تستوحي عبقرية أوليفر بيبولز الإلهام من روح كاليفورنيا، حيث استمدّ تأثيراته من السينما، والموسيقى، والأزياء.

الأشكال والألوان نتيجة الحرفية الأصيلة التي تعتبر أساسية بالنسبة إلى برونيلّو كوتشينيللي وعزيزة على قلب أوليفر بيبولز.

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