الامارات | #النصف_الحلو.. مينيماليست: نظارات شمسية بأناقة وفخامة لصيف 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. مينيماليست: نظارات شمسية بأناقة وفخامة لصيف 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مينيماليست، المنصة التجارية الإلكترونية في دبي، نظاراتها الشمسية الفريدة من نوعها، ضمن مجموعتها الجديدة من النظارات الشمسية لهذا الموسم، بألوان وأشكال وموديلات مختلفة. وتتميز النظارات الشمسية الجديدة من مينيماليست المعروفة بالمجوهرات وساعات اليد، بمجموعة متنوعة من الإطارات المصنوعة من الأسيتات والستانلس ستيل عالي الجودة. وتتمثل رؤية مينيماليست في تجسيد الثقافة العربية وإرثها بتقديم أرقى المجوهرات والساعات.

ولقد صُممت مجموعة مينيماليست الجديدة لمحبي المدن العصرية، الذين يسعون إلى اكتشاف أماكن جديدة. وتتميز نظارات مينيماليست الشمسية، التي تأتي بأحجام متنوعة تناسب جميع الوجوه، بموديلات وأشكال مختلفة، تتنوع بين القصات المربعة وقصة الـ«كات آي»، والإطارات الضخمة التي تتميز بطبعة جلد الفهد. كما تأتي هذه النظارات الشمسية الجديدة تماماً مع عدسة مستقطبة بنسبة 100%، وحماية كاملة من الأشعة فوق البنفسجية، حيث تقوم بتصفية الأشعة الضارة، وتوازن الألوان التي تستقبلها العين بشكل طبيعي، ما يعني وضوح أفضل للرؤية الطبيعية.

وتضيف مجموعة مينيماليست من النظارات الشمسية لمسة خاصة على إطلالة من يرتديها، حيث تنفرد عن غيرها من النظارات المطروحة في السوق، فهي تجمع بين التصميم العملي والجودة الفائقة في آنٍ واحد، ما يجعل تنسيقها سهلاً مع كل شيء تقريباً. وتراوح أسعارها ما بين 350 و450 درهماً، ويمكن رؤية جميع ألوانها وأشكالها على الموقع الإلكتروني.

ويقول أحمد يوسف، مؤسس مينيماليست «تتميز نظاراتنا الشمسية بالأناقة والفخامة، كما أنها تعزز أي إطلالة بلمح البصر، ما يجعلها من الكماليات التي لابد من اقتنائها لإطلالة على الموضة كل يوم».

تجمع مينيماليست بين التصميم المميز والابتكار وخدمة عملاء على أعلى المستويات، وتقديم منتج لا مثيل له.

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