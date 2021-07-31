الامارات | مهرجان العراق الوطني للمسرح ينطلق غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العراق الوطني للمسرح ينطلق غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في بغداد مساء غد (الأحد) فعاليات مهرجان العراق الوطني للمسرح تحت شعار «الحياة مسرح»، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح ويستمر أسبوعاً وبمشاركة 400 شخصية مسرحية وثقافية وفنية عراقية.

وقال نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، إن مهرجان العراق الوطني للمسرح سيفتتح برعاية الرئيس العراقي برهم صالح بالشراكة مع الهيئة العربية للمسرح، ويستمر أسبوعاً وهو عرس جمالي إبداعي بهيج يزهو به مسرحيو العراق ويتألقون، وهم يعيشون هذه اللحظات المسرحية الجميلة التي انتظروها طويلاً. وذكر أن أيام المهرجان ستشهد عرض 10 مسرحيات داخل المسابقة وثمانية عروض موازية، تقدم على خشبات مسارح سمير أميس والنجاح ونقابة الفنانيين من المحافظات العراقية، وبحضور 400 شخصية مسرحية وفنية وثقافية وأكاديمية.

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