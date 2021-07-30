حكاية زواجين سابقين لـ نيللي كريم.. أحدهما بدون علم أسرتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة نيللي كريم عن أنها تستعد للزواج، مؤكدة أن الأخبار المتداولة في الساعة الأخيرة حول ارتباطها واقتراب موعد زواجها صحيحة وتستعد في الفترة الحالية للزواج من شخص لم تكشف عن هويته، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك حفل زفاف.

ويرصد هن عدد زيجات نيللي كريم بعد إعلانها عن الزواج، حيث تعتبر الزيجة التي أعلنتها الثالثة:

الزيجة الأولى.. بدون علم أسرتها

كانت الزيجة الأولى للفنانة نيللي كريم وهي قاصر بعمر 16 عاما، وأتمت الزواج دون علم وأسرتها وفاجأت والدتها بقرارها، وخلال حوار سابق لها مع الإعلامية راغدة شلهوب، قالت نيللي: «حطيتها قدام الأمر الواقع فلطمت» وأنجبت نيللي من زوجها الأول أبنيها كريم ويوسف، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

الزيجة الثانية من خبير التغذية هاني أبو النجا

وقررت نيللي في عام 2004 الزواج من خبير التغذية الشهير هاني أبو النجا، وهي الزيجة الثانية لها، واستمرت نحو 11 عاما وأنجبت منه طفلتيها «سيليا وكندة»، إلى أن أعلنا انفصالهما في 2015، ولم يتوقف الأمر هنا حتى تبادل الثنائي الاتهامات بشكل غير مباشر.

خطوبة لم تستمر مع رجل الأعمال عمر إسلام

وفي مارس الماضي أعلنت نيللي كريم انفصالها عن رجل الأعمال عمر إسلام بعد بعد ارتباط دام عام، وظهر الثنائي معًا في العديد من المناسبات بعدما ارتباطها من خلال عدد من الصور في الساحل الشمالي، وأثارت نيللي بعدها الجدل حول انفصالها من رجل الأعمال المصري عمر إسلام بداية من برنامج «السيرة» مع وفاء الكيلاني.

الزيجة الثالثة

أعلنت نيللي كريم أنها بصدد مشروع زواج جديد وهو الزوج الثالث في حياتها وذلك بعد أشهر من انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال المصري عمر إسلام.