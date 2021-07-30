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هجوم على زوجة تامر حسني بسبب تصرف غريب: غيريها بقى «فيديو»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد ظهور زوجة الفنان تامر حسني، المغربية بسمة بوسيل، مع الأخير خلال أحدث احتفالاته بالساحل الشمالي، وظهرت «بوسيل» خلال الاحتفال مرتدية سترة بلون الكاشمير، مع «باندانة» رأس باللون الأبيض، بينما يغني «خليك فولاذي».

ولفتت زوجة تامر حسني الأنظار إليها خلال رقصها معه، ومحاولاتها التحدث بأذنه «وشوشته» مرارًا وتكرارًا، ما دفع البعض للهجوم عليها بسبب هذا التصرف، معلقين: «كل مرة تعملي إنك بتوشوشيه، بتقوليله إيه!»، «هو مفيش إلا الحركة دي غيريها بقى»، و«هو إيه الوشوشة دي في كل حفلة، كفاية الحركة دي»، والعديد من التعليقات الهجومية والساخرة. 

يذكر أن أحدث أعمال الفنان تامر حسني، فيلم «مش أنا» بطولة حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، وهو قصة تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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