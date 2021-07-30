فساتين باللون الأخضر بدرجات مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 يوليو 2021 10:49 مساءً - يتميّز اللون الأخضر بكونه لوناً أنيقاً وهادئاً؛ يضفي على إطلالة السيدة إشراقة لا مثيل لها، خصوصاً خلال السهرات، بالإضافة إلى أنه يظهرها بدرجة أفتح من درجات بشرتها، وهو أيضاً خيار السيدة الراقية؛ نظراً لهدوئه ورقته، كما أن لونه الفاتح يجعل للعين فرصة رائعة للاستمتاع بتصميم الفستان، والتطريز الذي زُيّن به، وأي إكسسوارات أخرى مضافة إليه.

حينما تختار السيدة اللون الأخضر لإطلالتها في السهرات؛ فإنها تحصل عى إطلالة مُفعمة بالحيوية تزرع الحياة في عيون وقلوب من حولها؛ للحصول على إطلالة ساحرة.

فالنتينو Valentino

أنوثة ورقي



إذا كانت السيدة ترغب بإطلالة تجمع فيها بين الأنوثة والرقي، فما عليها سوى اختيار لون الفستان غير اعتيادي، بحيث تكون الملحقات غير ضرورية، وأحد هذه الألوان الأخضر الذي يندرج تحت تعريف غامض وساحر، جذاب وأنيق، يرمز إلى النقاوة والتجديد، وهو اللون الأكثر متعة؛ بسبب هدوئه وتوازنه.

اللون الأخضر هو الأفضل للسيدات الواثقات اللاتي يتميزن بمزاج قوي وسلوك متوازن، كل هذا لا يمكن فهمه إلا من خلال النظر إلى الفتاة في ثوب المساء الأخضر صاحبة لون البشرة البني الفاتح، أما بالنسبة للفتيات الشقراوات؛ فسيكون الأخضر الملكي الفاتح خياراً جيداً لها، وبالنسبة لصاحبات البشرة الداكنة فالأخضر بموجات البحر ملائم لها، وأخيراً لصاحبات البشرة الفاتحة؛ فسينعكس هذا اللون على إطلالتها الأنيقة والراقية.

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بوس Boss





لِمَ لا تختارين الفستان الأخضر المرصّع بتطريزات برّاقة وبقصّة A Line مع أكمام شفّافة طويلة وحزام حول الخصر، أو الفستان بقصّة ضيقة تبرز القوام الممشوق وتصميم محتشم يناسب جميع السيدات؟! وهناك خيار آخر وهو الأخضر الملكي المنفوش أو القصّة العامودية والأكمام الطويلة دون أكتاف أو الفستان الضيّق والمرصّع بتطريزات برّاقة.

الكسيس مابيل Alexis Mabile



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تصاميم فخمة



يعتبر اللون الأخضر من أكثر الألوان المحببة للفتيات، وبالرغم من ظهور ألوان جديدة أكثر عصرية، مع تغير الزمن، إلا أن اللون الأخضر يعتبر من أهم وأشهر الألوان الأساسية التي تفضلها، ويوجد الكثير من الدرجات من اللون الأخضر، ولكن يظل أفضلها الملكي الذي يتناسب مع جميع ألوان البشرة، ويمنحها طلّة مميزة وفريدة.

بإمكانكِ أيضاً اختيار فستان أخضر بتصميم أنثوي قصير من الأمام وبتنورة طويلة من الخلف، وتصاميم فخمة مثل الفستان بالقصّة المستقيمة بصيحة الكشكش، والفستان البرّاق المغطى بالغليتر، وذلك الذي يجمع بين الفخامة والأنوثة، مثل الفستان بالقصّة الـA Line والفستان بالشق الجانبي الطويل.

طوني ورد Tony Ward

يعتبر اللون الأخضر من درجات الألوان التي تتّسم بالأناقة والفخامة، ويمكن اعتماد هذا اللون بقطع الملابس التي ترتديها السيدات، وبمختلف المناسبات أيضاً؛ إذ يناسب هذا اللون صاحبات البشرة البيضاء والسمراوات، وبرعت دور الأزياء في تصميم فساتين مختلفة بهذا اللون ذات قصات متعدّدة لتناسب السهرات والمناسبات الكبيرة؛ كحفلات الزفاف والخطوبة.

إذا كانت السيدة مدعوة إلى سهرة مسائية وترغب في ارتداء فستان أنيق يناسب هذه السهرة، يمكنها ارتداء فستان قصير باللون الأخضر الملكي، وبدون أكمام وبرقبة عالية، مع اعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء تبرز بساطتها وجمالها، ويمكنها تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ، وشنطة متوسطة الحجم، وعليها ألا تغفل تنسيق الإكسسوارات المناسبة لهذه الإطلالة، كساعة يدّ وسوار من الذهب الأبيض، بجانب خاتم صغير الحجم من الذهب الأبيض أيضاً.

إذا كانت السيدة تبحث عن إطلالة مميّزة بإحدى السهرات التي تودّ حضورها، عليها أن ترتدي فستان ميدي باللون الأخضر الملكي؛ إذ يتسم بالبساطة والأناقة، ويمكنها اختيار تصميم بثلاثة أرباع الكم من الشيفون، والجزء السفلي منه مصمّم من الدانتيل المطرز، أو تصميم بنصف كم ومنفوش من الشيفون، ولإكمال إطلالتها بالفستان الميدي باللون الأخضر الفاتح، يمكنها تنسيق شنطة صغيرة الحجم، وحذاء من اللون الفضي ذي كعب عالٍ.

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كوبرني Coperni



إذا كانت تبحث عن إطلالة أنيقة وناعمة، يمكنها ارتداء فستان طويل باللون الأخضر الفاتح من الدانتيل المطرّز على الصدر والأكمام، مع تنورة من التول المبطن بالشيفون البليسيه، ويمكن مع هذا الفستان اعتماد تسريحة شعر مرفوع، مع تنسيق قرط طويل من الكريستال؛ ليضفي على إطلالتها جمالاً وجاذبية.

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