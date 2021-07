سارة جيسيكا باركر تكشف أزياء مسلسلها الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 يوليو 2021 10:49 مساءً - And just like that هو عنوان مسلسل سارة جيسيكا باركر الذي ارادته تتويجاً لمسلسلها الشهير "حب في المدينة". فبعد نحو سبعة عشر عاماً على انتهاء المسلسل وعشر سنوات على تصوير الفيلم الثاني المقتبس من المسلسل والذي تم تصويره في أبو ظبي، بدأت النجمة بتصوير مسلسلها الذي يمتد على عشر حلقات بحضور الطاقم القديم مع تخلف بعض الوجوه عن المتابعة. فمن سيتغيب برأيكم عن المشاركة؟

أول وجه سنفتقر إليه هي النجمة كيم كاترال التي أدت شخصية سمنثا جونز فضلاً عن منسقة الأزياء باتريسيا فيلدز المنهمكة بتصوير مسلسل إميلي في باريس الى جانب النجمة الشابة ليلي كولينز، وفيما تبقى يعود الطاقم القديم ليكمل دورة الحياة لهذا المسلسل الذي أضاء على جوانب كثيرة من المجتمع الأنثوي .



من المصممون المشاركون في هذا المسلسل؟



هناك الأسماء الكبرى التي اعتدنا عليها من ديور وشانيل إضافة الى أسماء أيقونية مثل مانولو بلانيك وجانفيتو روسي وهناك أزياء فنتدج تتكرر من حلقات قديمة للمسلسل ولكن بنفحة جديدة وتعديلات في الستايلنغ.



اليك أبرز الإطلالات التي كشفت عنها النجمة وقد ظهرت فيها خلال تصوير المسلسل الذي يجري ما بين إيست سايد فيلدج ونيويورك ومنهاتن وسوهو.



ظهرت النجمة سارة جيسيكا باركر بلوك فنتدج يتمثل بسترة من درايز فان نوتن تعود لصيف 2017 وقد نسقتها مع جمبسوت من كلود مونتانا بطابع فنتدج وتزينت بأكسسوار مميز على الرأس.

الصورة من حساب and just like that closet على انستغرام

تابعي المزيد: 10 إطلالات أنيقة من النجمة جيما تشان



هو لوك عصري ظهرت فيه النجمة خلال تصوير المسلسل ويتمثل بفستان بألوان قوس قزح مخطط مع قميص رجالي أبيض طويل وصندل ذهبي من تصميم سان لوران.

الصورة من حساب And just like that closet على انستغرام

تابعي المزيد: أجمل إطلالات جنيفر لوبيز لهذا العام لمناسبة ميلادها

وكشفت النجمة خلال تصويرها لقطة مع صديقها منسق حفلات الزفاف أنطوني مارنتينو(في طقم من بول سميث) عن سترة عاجية نسقتها مع سروال ميدي واسع يزدان بالتكسيرات، وتزينت بمشبك للسترة على شكل وردة سبق وظهرت فيه في المسلسل القديم وانتعلت حذاء من مانولو بلانيك سبق وارتدته في المسلسل القديم منذ عشر سنوات خلال لقطة زفافها بمستر بيغ.

الصورة من حساب And just like that closet على انستغرام



بدت سارة جيسيكا باركر شديدة الأناقة في فستان قطني متوسط زهري من تصميم كارولينا هيريرا وانتعلت حذاء من مانولو بلانيك وحملت حقيبة tote bag باللون البيج من القماش فلقد حرصت النجمة على تضمين رسائل صديقة للبيئة من حيث تدوير القطع وتكرار الإطلالات وفقاً لاستراتيجية الاستدامة.

الصورة من حساب And just like that closet على انستغرام

تابعي المزيد: أنجلينا جولي تتسوق في باريس مع أولادها ..فماذا ارتدت؟

بدت سارة جيسيكا باركر عصرية بتنورة مربعة التقطيع بقصة منفوخة مع بلوزة عاجية وكارديغان طويل يلامس التنورة وانتعلت حذاء عالياً يزدان بأربطة من سيلين. وحملت حقيبة كروس بودي. وقد بدت النجمة سنتيا نيكسون التي تؤدي شخصية المحامية ميرندا هوبس، بطقم كلاسيكي يتألف من سترة مربعة التقطيع من Altuzarra وسروال موحد بيج من ماركة vince. وانتلعت سنتيا حذاء من مانولو بلانيك وحملت حقيبة من بوتيغا فينيتا.

الصورة من حساب And just like that closet على انستغرام

وفي هذه الصورة تبدو النجمات الثلاث سارة جيسيكا باركر وسنتيا نيكسون الى جانب كريستين دايفيس التي تألقت في لوك من وحي النجمة مونيكا بيلوتشي ويتألف من بلوزة مطبعة من كارولينا هيريرا وحملت حقيبة ليدي ديور وانتعلت حذاء من ديور.

الصورة من حساب And just like that closet على انستغرام



وفي اللوك الأخير تألقت سارة جيسيكا باركر بلوك هو عبارة عن فستان بسعر مقبول ارتدته من ماركة forever 21 فوق قميص من الدنيم الأزرق. وانتعلت حذاء عالياً وحملت حقيبة من غوتشي.

الصورة من حساب And just like that closet على انستغرام

تابعي المزيد: كيف بدت الفاشينيستا بالملابس الرياضية ؟