أزهري يحذر من الشك بسبب عبارة «متصل الآن»: مدخل لتدمير العلاقات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حذر الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر، من الانسياق خلف كلمة «متصل الآن»، التي تظهر أعلى تطبيقات المحادثات، مثل «واتساب» و«ماسنجر»، مؤكدًا أن ظهور تلك العبارة على برامج المحادثات المختلفة تؤثر بالسلب وتهدد العلاقات بين الأزواج والأصدقاء، حيث يعتبر البعض ظهورها مع عدم رد صاحبها أنها نوع من التجاهل.

وقال الشيخ أحمد الصباغ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ظهور عبارة متصل الآن على شاشة الماسنجر أو على شاشة الواتس اب أو غيره من البرامج عبارة دمرت الكثير من العلاقات وأفقدت الثقة بين الأصدقاء أو الأزواج والأهل وخلقت كثير من الخصومات وخلفت الكثير من القطيعة».

واعتبر الداعية الأزهري أن عبارة «متصل الأن» لا تعني بالضرورة أن الشخص يتحدث مع أحد أو أنه يرى رسائل الآخرين ويتجاهلها بعدم الرد عليها، موضحًا أنها لا تعني التجاهل، وقد يكون الشخص غير جاهز للرد لأن الأوقات الخاصة من حق الجميع، ولا يجوز اقتحامها، فقد يكونوا في حالة نفسية صعبة وغير مستعدين فيها للرد على أحد.

وأضاف: « عبارة متصل الآن، قد تظهر ولكن الشخص منشغل ببحث شيء ما لأخذ معلومات سريعة لضرورة يحتاجها، وربما جواله مع أحد الأبناء أو فتح سهوا أو نام ونسي أن يخرج من اتصال الواتس أو غيره»، مطالبًا بالتماس العذر للآخرين وعدم التدخل في شؤون حياتهم الشخصية.