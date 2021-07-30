نزعت الحجاب من أجل الأولمبياد.. معلومات عن تهاني القحطاني بعد هزيمتها من إسرائيلية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تلقت بطلة السعودية تهاني القحطاني، هزيمة قاسية، صباح اليوم، أمام منافستها لاعبة الكيان الصهيوني هيرشوكو راز، بنتيجة 11-0، في إطار منافسات وزن +78 كجم، وذلك ضمن مسابقة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم الجمعة.

وخسرت لاعبة السعودية عن طريق الت«إيبون»، لتخسر اللقاء مبكرا، وتودع المنافسات من دور الـ 32، حيث لا يحق لها المشاركة في أدوار الترضية.

وكانت «القحطاني» تعرضت لعدة مطالبات بالانسحاب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انسحاب لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، من منافسات الجودو وزن أقل من 73 كجم، بعدما كان من المحتمل أن يواجه اللاعب الإسرائيلي توهار بوتبول في دور الـ16، إلا أن بعض السعوديين دعموها، مطالبين بالمواجهة، مؤكدين دعمهم لها في الخسارة أو الفوز.

من هي تهاني القحطاني؟

- تُدعى تهاني صالح القحطاني.

- وُلدت في 3 أغسطس 1999 في الرياض.

- لاعبة جودو على المستوى الدولي من المملكة العربية السعودية.

- وزنها 78 كيلوجرام طولها 172 سم.

أنهت المرحلة الجامعية وتوجهت لممارسة رياضة الجودو.

- بدأت لعب رياضة الجودو عام 2018 وهي في التاسع عشر من عمرها.

- تأهلت لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020.

- شاركت في بطولة العالم للجودو 2021.

- اعتادت الظهور بالحجاب، إلا إنها نزعته خلال مواجهة نظيرتها.

- تعرضت لانتقادات لاذعة قبل المباراة بسبب مطالبتها بالانسحاب إلا إنها لم تلتفت لها.

- أكدت أنها أغلقت هاتفها لمدة يومين للتركيز في المباراة، والابتعاد عن الضغوطات.

- أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، اليوم، 30 يوليو 2021 انتهاء مشاركة القحطاني في أولمبياد طوكيو حيث تعرضت للخسارة أمام منافستها الإسرائيلية بنتيجة (11-0) في منافسات رياضة الجودو.