«الفاتحة على روح من جعلني أحيا وذهب».. قصة توزيع سبحة في كتب كتاب: صدقة جارية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صورة لكارت خاص بدعوة عقد قران، داخل كيس بلاستيك يحوي سبحة إلكترونية بيضاء، مكتوب عليه: «الفاتحة على روح من جعلني أحيا وذهب»، وتحت العبارة مدون اسم امرأتين، بالإضافة إلى تاريخ كتب الكتاب، واسم العروسة والعريس، انتشرت بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت الفكرة المختلفة إعجاب الجميع، وسط تساؤلات عمن أهديت إلى روحيهما تلك السبحة في صورة صدقة جارية.

عادة ما يكتفى بتوزيع الشوكولاتة والعصائر في كتب الكتاب، ولا تحتاج تلك المناسبة إلى دعوات رسمية، إلا أن العروسان إيناس ومحمد، فكرا بطريقة مختلفة للاحتفال وتوثيق تلك المناسبة المهمة في حياتهما، فقررا طباعة كروت لدعوة الأقارب والأحباب، وأرفقا معها سبحة إلكترونية، قبل أن تكشفت العروس لغز الاسمين المكتوبين على الكارت.

وأوضحت إيناس، صاحبة الكارت والفكرة، في منشور على إحدى مجموعات العرائس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الصورة دي انتشرت جامد، وناس كتير بتسأل عليها، دي كانت في كتب كتابي، وهي عبارة عن كارت فيه سبحة، زي هدية صغيرة تتوزع في كتب الكتاب».

وأوضحت العروس، أن تلك السبحة، وضعت خصيصا لتكون صدقة جارية على روح والدتها ووالدة خطيبها، حيث توفي الاثنين، وكانا يريدان أن تكونا حاضرتين: «هى الفكرة إن والدتي ووالدة خطيبي متوفيين، وإحنا حبينا نحس إنهم معانا، وأننا فاكرينهم اليوم ده، فعملتها في مكان متخصص، صحاب المكان ذوق جدا ومحترمين، وعملوا التصميم زي ما كنت عايزة بالضبط، الحمد لله، ادعوا بقى لماما وطنط بالرحمة معاكوا».

وجاءت معظم التعليقات على الصورة إيجابية، إذ أبدى عبر رواد «فيسبوك»، عن إعجابهم بالفكرة، إذ كان من بين التعليقات: «حلوة أوي أوي لما اتجوز هعملها لماما»، و«ما شاء الله الفكرة تحفة، ربنا يرحمهم يا رب ويسعدكم»، و«أكيد فكرة حلوة أوي، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويصبركم».