كارمن سليمان تحرج إحدى متابعاتها بسبب زوجها: تاخدي رقمه؟ «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحرجت الفنانة الشابة كارمن سليمان إحدى متابعاتها على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير «سناب شات»، بسبب سؤالها عن اسم زوجها خلال بث مباشر شاركته مع متابعيها وجمهورها، تحدثت خلاله عن بعض تفاصيل حياتها وعن أعمالها الفنية.

وأجابت الفنانة كارمن سليمان على العديد من الأسئلة التي تلقتها من جمهورها لتفاجأ بسؤال من إحدى المتابعات: «عايزة اسم جوزك بليز»، لترد كارمن سليمان خلال فيديو البث المباشر مع جمهورها عبر «سناب شات»:«مساء الخير إزيك.. تحبي حاجة أقولهاله ولا إيه؟.. تحبي أديلك رقمه وتعيشي حياتك ولا إنتي بتعملي إيه؟».

وكانت المطربة كارمن سليمان قد أحيت حفلًا غنائيًا خلال الأيام الماضية بعدما أعلنت عنه عبر فيديو نشرته على حسابها بمواقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أكدت أنها تستعد لإحياء حفل غنائي لصالح مستشفى مجدي يعقوب للقلب.

وعادت «كارمن» لمزاولة نشاطها الفني بعد غياب حيث دونت عبر حسابها بموقع «إنستجرام» وكتبت خلال استعداداتها لحفلها الأخير:« حفلة لايڤ على تطبيق منلي، للمساهمة في بناء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد في القاهرة يوم 7 يوليو الساعة 7، متفوتوش الحفلة شوفوها لايڤ بس على تطبيق منلي minlyapp.com، ساعدونا بتبرعاتكم من خلال موقع مؤسسة مجدي يعقوب».

وكانت آخر أعمال «كارمن سليمان» أغنية «الذكرى الشتوية» التي حققت نجاحًا وطرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات الشاعر باسم عادل، وألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف.

كما حققت أغنيتها «لينا رقصة» عدد كبير من المشاهدات على يوتيوب وهي الأغنية التي تعاونت خلالها مع الموزع المغربي جلال الحمداوي، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وكانت عبارة عن شكل موسيقي راقص، بطابع مصري مبهج، وبلهجة مصرية معاصرة، وحققت الأغنية أعلى نسب مشاهدة عبر اليوتيوب.