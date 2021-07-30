أفضل الأطعمة لراحة المعدة.. تناول اللبن الرائب بكثرة وامتنع عن المياه الغازية (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك بعض الأطعمة يجب الحرص على تناولها يوميا لراحة المعدة، وتكون مفيدة بشكل خاص لأصحاب الأمراض المزمنة، أو الوجع الدائم في المعدة، فتناول البكتيريا النافعة يساهم في راحة المعدة وعملية الهضم وتنظيم دورته بشكل كبير، بحسب الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام، خلال استضافته في أحد البرامج التليفزيونية.

وقال حلمي، إن تناول خل التفاح، والطعام المختمر، بشكل عام يفيد المعدة جدا، خاصة تناول الزبادي، واللبن الرائب، إذ أن تناول منتجات الألبان المختمرة يوميا له العديد من الفوائد، لأن البكتيريا النافعة في اللبن تتغذى على السكر، فتحوله إلى لبن رائب، ويكون في تلك الحالة عبارة عن منجم بكتيريا نافعة للمعدة.

وفي حين هناك بعض الأطعمة المفيدة للغاية للمعدة، هناك أطعمة أخرى ضارة للمعدة، وهناك مخاطر كثيرة لتناولها بشكل دوري، ومن بين تلك الأطعمة الطعام الحار الذي يمكن أن يسبب قرح المعدة والالتهابات، ويمكن أن يصل الأمر للإصابة بالبواسير، كما تؤدي إلى سوء حالات الأشخاص المصابون بالغثيان والقيء والإسهال، كما أنها تساعد في كثير من الأحيان على الإصابة بعسر الهضم، لذلك يجب تجنب تناول التوابل عند الشعور بالألم.

ويجب تجنب تناول المشروبات الغازية، التي تكثر من الغازات، والإصابة بالانتفاخ، وتزيد من محيط البطن مسببة الكرش، خاصة أنها تحتوي على كميات ضخمة من السكر.

شرب الكافيين أيضا يجب أن يكون باعتدال، لأنه يعمل على زيادة حركة الجهاز الهضمي، وسرعة مرور الطعام من خلاله، كما يؤدي الإفراط في تناول الكافيين في كثير من الأحيان إلى الإصابة بالإسهال، لذا فإن الكافيين يعمل على زيادة المشاكل الهضمية.