لن تتخيل: أطعمة تسبب الشعور بالغضب.. منها الطماطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتيت-شيماء مرسي

تشير العديد من الدراسات إلى أن ما نأكله قد يؤثر على مدى شعورنا بالغضب، على سبيل المثال، ترتبط الأحماض الدهنية غير المشبعة بشكل كبير بالعدوانية الشديدة.

وقد تم بالفعل ربط نقص أوميجا 3 بالاكتئاب والسلوك المعادي للمجتمع، وعندما تنخفض مستويات السيروتونين الكيميائي في الدماغ نتيجة تناول الطعام الخاطئ أو عدم تناوله ، فإنه يؤثر على مناطق الدماغ التي تنظم الغضب.

ويوضح موقع "boldsky"، أبرز الأطعمة التي تسبب الشعور بالغضب.

1- الطماطم:

من الأطعمة التي تسبب ارتفاع حرارة الجسم، كما أنها تسبب الغضب، ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب عليك تجنب تناول الطماطم ولكن عليك دمجها مع الأطعمة المبردة مثل جوز الهند وأوراق الكزبرة.

2- القرنبيط:

الأطعمة مثل البروكلي والقرنبيط، والملفوف، وبراعم بروكسل وغيرها، يمكن أن تسبب زيادة في الهواء في الجسم، مما يؤدي إلى الغازات والانتفاخ، وقد ثبت أن هذا يثير الغضب.

3- الفواكه المجففة والرقائق:

في حين أن الفواكه المجففة هي إضافة صحية لنظامك الغذائي، إلا أنها قد تسبب الغضب لبعض الأشخاص، وينطبق الشيء نفسه على رقائق البطاطس.

4- مضغ العلكة والحلويات:

يمكن أن يؤدي مضغ العلكة باستمرار واستهلاك الحلوى المحلاة صناعياً إلى إثارة مشاكل الجهاز الهضمي المرتبطة بالإجهاد وتفاقمها، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى التهيج والغضب.

5- منتجات الألبان:

يمكن أن يؤدي الحليب والجبن ومخفوق الحليب وما إلى ذلك إلى ضباب الدماغ والتهيج لدى كثير من الأشخاص.

6- الأطعمة الدهنية:

تشمل الأطعمة الدهنية الشائعة البرجر والبطاطا المقلية والبيتزا ورقائق البطاطس والدجاج المقلي والكعك وما إلى ذلك، وعندما تستهلك الكثير من الأطعمة الدهنية بشكل منتظم، فإنها تؤثر على صحة الكبد. وتؤدي أيضًا إلى الغضب.

7- الدقيق والسكر المكرر:

السكر والأطعمة المقلية ومنتجات الألبان كلها تسبب ضبابًا في الدماغ، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى تدهور مزاجك ويسبب لك الغضب بسهولة.

8- الكحول:

يحفز الكحول إفراز الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الأساسي ما يؤثر على جهازك العصبي ويجعلك متوتراً وعدوانيًا.