كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 يوليو 2021 07:47 مساءً - على الرغم من أن الزهم أو ما يسمى الزيوت الطبيعية للبشرة، يساعد في حماية البشرة وترطيبها. بيد أن زيادة إفراز الدهون في الوجه، قد يُسبّب في إغلاق مسام البشرة، وبالتالي ظهور حب الشباب وغيرها من المشكلات التي تؤرق جمال المرأة. تعرّفي مع "الخليج 365.نت"، على أسباب زيادة إفراز الدهون في الوجه وطرق علاجها.



أسباب زيادة إفراز الدهون في الوجه

العوامل الوراثيّة، والهرمونيّة، تؤدي الى زيادة إنتاج الدهون في الوجه

العوامل الوراثيّة، والهرمونيّة، تؤدي الى زيادة إنتاج الدهون في الوجه. وتُبرز هذه المُشكلة لدى النّساء الحوامل أو اللّواتي يتناولن حبوب تنظيم النّسل أو في مرحلة المُراهقة، والقلق، والاضطرابات النفسيّة.

استخدام مُستحضرات التّجميل غير المُناسبة.

النّظام الغذائي غير الصحي الغني بالمُواد المُصنعة، يساعد في ارتفاع نسبة الدّهون والسُّمنة في الجسم، مما يُؤدّي هذا النّشاط إلى تراكم الدّهون على البشرة وظهورها بشكل مُزعِج.

تسرُّب الفائض من الدّهون المُفرَزة في الغدد الدُهنيّة في مُنطقة الوجه إلى مسامات البشرة الخارجيّة.

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العناية الصحيحة بالبشرة

غسل الوجه بالغسولات اليومية الخاصة بالبشرة الدهنيّة، وتجنُّب فركها بقوّة، وشطفها بلطف بالماء الدّافئ وليس السّاخن، وتجنُّب فركه عند تنشيفه، والمحافظة على نظافته دون مُبالغة.

تعقيم البشرة بالمُطهّرات التي تحتوي على الأحماض كحمض الصّفصاف وغيرها من الأحماض للتّخفيف من قَلَوُيّة البشرة ومُوازنة إفراز الدّهون عليها.

إزالة المكياج قبل النوم يومياً، والابتعاد عن المُرطِّبات الزيتيّة، واستبدالها بمُرطِّبات خالية من الزّيوت.

استخدام واقي الشّمس المُناسب والخالي من الدُهنيّات والزّيوت.

الابتعاد عن التوتُّر؛ فقد أثبتت الدّراسات أنّ التوتّر له علاقةٌ بزيادة الدّهون المُفرَزة.

الانتباه لنوعيّة الطّعام، والتّقليل قدر الإمكان من الأطعمة الدُهنيّة، مثل الوجبات السّريعة، والشّوكولاتة، والمشروبات الغازيّة؛ لأنّها جميعها قد تُؤدّي إلى زيادة الدّهون المُفرَزة وخاصّةً في الوجه.

خلطات طبيعية للتخلص من زيادة دهون الوجه

خلطات طبيعية تساعد على الحدّ من افراز الدهون بالوجه

يُفيد تطبيق الخلطات الطبيعية في التخلّص أو الحدّ من زيادة افراز الدهون في الوجه، وأبرزها:



قناع بياض البيض

يحتوي بياض البيض على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يساعد على تجفيف البشرة، ويُعتبر عصير الليمون مصدراً جيداً لحمض الستريك، بالإضافة إلى خصائصه التي تمكن من تفتيح لون البشرة، واستعادة توازن درجة الحموضة في البشرة.

المكوّنات:

بياض بيضة واحدة.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير والإستخدام:

نمزج البياض مع عصير الليمون. نضع المزيج على البشرة. نتركه مدة خمس عشرة دقيقة. نغسل الوجه بالماء الدافئ.



قناع الزبادي

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك، وهذا الحمض يساعد على امتصاص الزيت الزائد عن البشرة من الوجه، ويقشر البشرة.

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من الزبادي العضوي.

ملعقة من دقيق الشوفان المطحون.

ملعقة صغيرة من العسل الدافئ.

طريقة التحضير والإستخدام:

نمزج الزبادي مع الشوفان والعسل. نضع المزيج على الوجه. نتركه مدة 10-15 دقيقة. نغسل الوجه بالماء الدافئ.

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قناع الخيار

يعمل الخيار على قبض مسامها

يُعد الخيار مهماً للبشرة الدهنية ويقبض المسام، ويهدئ البشرة، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل A و E، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.

المكوّنات:

نصف ملعقة صغيرة من عصير الخيار.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والإستخدام:

نمزج عصير الخيار والليمون معاً. نضع المزيج على الوجه. نغسل الوجه بالماء الدافئ. نكرر العلاج يومياً.



قناع الألوفيرا

تحتوي الألوفيرا على خصائص مفيدة لعلاج زيادة الدهون في الوجه

الألوفيرا من العلاجات المهمة والمفيدة التي يجب إدراجها ضمن روتين العنايك ببشرتك، سواء عادية كانت أم دهنية، نظراً لاحتوائها على مضادات للالتهاب التي من شأنها علاج جميع مشكلات البشرة، بما في ذلك التخلّص من دهون الوجه الزائدة.

المكوّنات:

كمية من أغصان الألوفيرا.

طريقة التحضير والإستخدام:

نزيل الطبقات الخضراء من غصن الألوفيرا، حتى نصل للمادة الهلامية في الألوفيرا. نهرس الهلام بالأصابع ثم نضعه على الوجه. نتركه مدة عشر دقائق أو حتى يجف. نغسل الوجه.

ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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