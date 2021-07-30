ملابس تناسب القصيرات البدينات المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 يوليو 2021 07:47 مساءً - تواجه الفتيات ذوات الجسم القصير والبدين صعوبة عند اختيار أزيائهن ومنحهن إطلالة رشيقة وأنيقة تخفي عيوب أجسادهن، ولأن مدونات الموضة المحجبات سهّلن هذه المهمة بمشاركة متابعيهن عدة أفكار للأزياء المناسبة لكل جسم، فسوف نرصد لك اليوم خيارات محتشمة وأنيقة؛ لتتألقي بها في إطلالاتك القادمة.



ياسمين وجدي بأزياء محدِّدة للخصر

ياسمين وجدي بفستان صيفي -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد البلوغر المصرية، ياسمين وجدي، عدة إطلالات محدّدة للخصر بحيل تخفي عيوب جسدها وتُظهرها بأسلوب أنيق، ومن أبرز الإطلالات تأنقت بفستان أبيض بقصة مستقيمة وأكمام منفوخة مع زهور برتقالية في الجزء العلوي من التصميم، وأكملت اللوك باكسسوارات اللونين البرتقالي والبني، وفي إطلالة أخرى نسقت فستاناً أبيض مطبعاً باللون الأزرق والأسود مع حزام عريض من الجلد الأسود واكسسوارات حيادية الألوان، وفي مظهر رسمي اختارت بنطلوناً أسود بقَصَّة واسعة مع قميص مصمم باللونين الأبيض والأسود من الجهتين بأسلوب مختلف مع أكمام بيضاء مخططة طولياً بالأسود.

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سوزان السعدي بأزياء مناسبة للقصيرات

سوزان السعدي بفستان يومي -الصورة من حسابها على الانستغرام





سوزان السعدي، مصممة أزياء ورائدة أعمال، تحرص على التألق في إطلالاتها بمواكبة خطوط الموضة المختلفة، ومن أحدث إطلالاتها ظهرت بقميص باللون الأخضر الباستيل مصمم بتموجات خفيفة مع بنطلون أبيض بقَصَّة مستقيمة واكسسوارات حيادية الألوان، وأطلت بفستان أحمر مزين بحزام للخصر مع حجاب وحذاء باللون البني لأناقة مثالية، وفي لوك عملي ارتدَتْ بلوزة وحجاباً باللون الأبيض الباهت مع بليزر بني طويل وبنطلون من الجينز الرمادي.

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أميرة محمد بأزياء مناسبة لذوات الجسم الممتلئ

اميرة محمد بفستان بطبقات -الصورة من حسابها على الانستغرام



اعتمدت البلوغر المصرية، أميرة محمد، عدة أفكار لأزياء مناسبة لذوات الجسم الممتلئ والقصيرات، ومن أبرز الحيل التي يمكنك تطبيقها يمكنك التألق بفستان مصمم بعدة طبقات باللون الأخضر المزين بخطوط بيضاء مموجة مع اكسسوارات حيادية الألوان، أو ارتداء بلوزة سوداء قصيرة مع تنورة طويلة مصممة بكاروهات اللونين الأبيض والأسود، وأكملت اللوك باللون الأسود لأناقة بسيطة.

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نصائح لأزياء تناسب القصيرات البدينات



يجب أن تتذكري دوماً أن التوازن هو مفتاح الجسم، لذا لا تجذبي الانتباه للأجزاء العريضة من جسمك، وتجنبي وضع إضافات على منطقة الردفين مثل الأزرار أو الجيوب، واحرصي على عدم ارتداء أي سترات أو قمصان بها أحزمة على الخصر، واعتمدي الكعب العالي ذا المقدمة المدبّبة بألوان داكنة رزينة؛ حتى يبدو جذعك أصغر حجماً، وابتعدي عن أحذية الفلات إلا إذا كنت سترتدين معها بنطلوناً طويلاً ضيقاً، وتجنبي ارتداء الملابس التي يتميز نصفاها العلوي والسفلي بالتباين الشديد في الألوان، فلا ترتدي مثلاً بلوزة بيضاء على بنطلون أسود، والأفضل هو أن ترتدي ألواناً متشابهة، وتجنّبي ارتداء البلوزات التي يتعدى طولها منطقة الأرداف؛ لأنها ستجعلك تَبْدِين أقصر.

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