عقب خبر ارتباطها.. مي حلمي تتعرض لوعكة صحية: أنا بموت حرفيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الإعلامية مي حلمي، عن سبب اختفائها خلال الفترة الماضية، خاصة أنها اعتادت الظهور بقوة عبر ساحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الإعلامية أنها تعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو سبب اختفائها، موضحة أنها تعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق، فضلًا عن الشعور بصداع الرأس، قائلة: «أنا بموت حرفيًا».

وتصدرت مي حلمي، محركات البحث على مدار عدة أيام متتالية، وذلك بعدما كشفت عن ارتباطها العاطفي، فضلًا عن تحفظها على نشر هوية من ارتبطت به، إلا أن الجدل ظل مستمرًا خاصة بعد تداول صور لها، جاءت إحداهما مع الفنان تامر شلتوت والأخرى مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ليربط متابعوها بين الصور وبين إعلان ارتباطها.

وأعلنت من قبل كسر ساقيها، حيث ظهرت في مقطع فيديو أمام التلفاز، مرتدية «شورت» لإبراز ساقها بعد الإصابة، مدونة: «مافيش نزول نزول، شكرا من قلبي لكل الناس الحلوة الي سألت عليه وبعتولي نوسه بخير يا جماعة».

كما شاركت بعدة صور، مدونة: «نوسة بتولع».