10 فوائد مذهله للمشي يوميا.. يخلصك من مرض مزمن

القاهرة - سمر حسين - صحة

الرياضة المتوازنة والتغذية السليمة، من أهم السلوكيات في الحياة اليومية، لذا يجب الحرص على تناول غذاء صحي سليم ومتوازن فيه كل العناصر الغذائية المهمة، ولا يتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير، مع مراعاة ممارسة الرياضة بشكل منتظم، ولا يشترط العنيف منها، إنما يمكن الاكتفاء بممارسة رياضات خفيفة ومتوسطة، على الأقل مرتين يوميا، بحسب الدكتور محمد حلمي أستاذ التغذية العلاجية، الذي أوضح 10 فوائد لـ المشي، يمكن أن تخلصك أيضا من بعض الأمراض المزمنة.

فوائد المشي السريع يوميا

يوضح الدكتور محمد حلمي، أستاذ التغذية العلاجية، فوائد المشي التي يمكن أن تمارس في كل وقت دون تعقيدات، إذ تحتاج فقط إلى مكان مفتوح، وهواء منعش ووقت مناسب: «المهم نمشي ونتحرك، حتى لو رياضة في البيت، والأهم أنك تعمل الرياضة اللي تقدر تستمر عليها، امشي مشي سريع، لمدة مرتين تلاتة أسبوعيا، ولمدة ساعة، ابدأها بربع ساعة، وفي كل مرة زودي، مع إنك لو عرفت فوائد المشي، خاصة السريع، مش هتبطل مشي».

وعدد حلمي، فوائد المشي التي كان من بينها: «هيريحك نفسيا جدا، هيخلصك من الطاقة السلبية، هيصفي ذهنك، ويروق بالك»، كما يقضي المشي خاصة السريع على بعض الأمراض المزمنة، ومن بينها السكر: «هينظم سكرك، ويحسن حساسية الأنسولين، ويحافظ على صحة القلب والشرايين، هيقوي كتلتك العضلية ويحسن مرونتها، هيقوي مفاصلك طبعا، ويحميك من الخشونة، هيحسن هضم وامتصاص الطعام، هيعزز قدرتك على الحرق، ويساعدك في التخلص من الدهون المتراكمة في جسمك».

واختتم بالإشارة إلى أن المشي له فوائد كبيرة نفسيا، أهمها التخلص من الضغوط النفسية، والاكتئاب: «هيحميك من الخنقة والضيقة والاكتئاب»، لذا نصح حلمي بضرورة ممارسة أي نوع من الرياضة، خاصة المشي في الهواء الطلق.