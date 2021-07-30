أفكار ديكور غرف نوم أطفال.. أماكن التخزين والمساحات الأهم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

غرف نوم الأطفال تحتاج إلى ديكورات مختلفة، وأشكال وتصاميم معينة، خاصة فيما يتعلق بتخزين الألعاب، والألوان والراحة، وغيرها من الأمور التي يجب مراعاتها ليشعر الطفل والأم بالراحة النفسية والجسدية في الغرفة، سواء للنوم أو التنظيف، وفيما يلي أفكار ديكورات غرف نوم الأطفال، بحسب موقع «living tecnique» المتخصص في الديكورات.

لون غرفة نوم الأطفال

عند البدء في تصميم غرفة نوم الأطفال، تكون أفضل نقطة بداية هي إشراكهم في العملية، لجعلهم جزءًا منها، ما يساعدك على اختيار الألوان والسمات، وبالطبع، ستواجه عددا قليلا من الاعتراضات، لكن من المهم أن تعكس الغرفة شخصية الأطفال وكذلك أسلوبك.

يمكن للأطفال المساعدة في تزيين غرفهم، عن طريق اختيار الألوان والأقمشة الخاصة بالستائر، أو عمل أركان ولوحات تصبح تحفة فنية في غرفهم.

ويعد اختيار الوسائد والعناصر الزخرفية، وتعليقها على الحائط وكذلك الزهور، طريقة رائعة لتشجيع طفلك الصغير على المشاركة في تصميم غرفة نومه، فالصغار متحمسون بشكل غير عادي للرسم أو إضافة ملصقات على الجدران.

تخزين غرفة نوم الأطفال

التخزين ضروري في غرفة نوم الأطفال، وأنت بحاجة إلى الكثير من الأنواع المختلفة للخزانات، لأنه يجب وضعها بطريقة تمكن الأطفال من الوصول إليها، حتى يستطيعوا مساعدة أنفسهم في اللعب، وتخزين الملابس، والكتب، والمزيد من الألعاب.

اختر مزيجًا من أثاث التخزين، مثل: الأدراج وخزائن الملابس، وأضف بعض الملحقات الصغيرة أيضًا، مثل: الصناديق والسلال، التي يمكن وضعها تحت السرير.

ارفع السرير أو استخدم سرير بدورين

مساحة الأرضية ثمينة في غرفة الأطفال، فهي منطقة لبناء المكعبات والقطارات والممالك الخيالية وقضاء ساعات من المرح، وإذا كانت الغرفة صغيرة، حافظ على مساحة السرير باستخدام سرير مرتفع، وبالتالي يمكن استغلال المساحة أسفل السرير في النشاطات المختلفة، كما يمكن اختيار سرير بدورين في حالة وجود أكثر من طفل.

وعندما يكبر طفلك، يمكن تعديل هذه المساحة لتوفير مساحة إضافية لتخزين الملابس أو الكتب.

التخزين المدمج في الحائط

في غرفة صغيرة، يمكن أن يكون التخزين المدمج منقذًا للحياة، والتأكد من أن الغرفة تبدو فسيحة لطفلك، لكنها لا تزال لا تناسب جميع متعلقاتهم، فعند تركيب خزانة ملابس مدمجة بمفردها على جدار واحد، اترك فتحة صغيرة لمكتب كمبيوتر محمول.

يمكن إضافة لوحة دبابيس، مثل الموجودة في هذه الغرفة فوق المكتب، لإرفاق أواني القلم الرصاص والمصابيح، وحتى نباتات منزلية صغيرة، وسيساعد ذلك في ترك المكتب خاليًا، حتى يتوفر لهم مساحة كبيرة لأداء واجباتهم المدرسية.

الألعاب في غرفة نوم الأطفال

تعتبر الألعاب جزءًا لا يتجزأ من غرفة نوم الأطفال، لذا توقف عن المشاجرة مع طفلك ووضعها بعيدًا، وابقي بعضها معروضًا، إذ يمكنهم إنشاء عروضا جذابة وملونة تبدو أنيقة، وتسهل الوصول إليها في وقت اللعب.