شغال في الساحل.. «بسمة» تطلب الطلاق من زوجها: بيسيبني أنام لوحدي وأنا بخاف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قرار الزواج بالنسبة للفتيات، ليس سهلا كما يتخيله البعض، ولا يقتصر على المتطلبات والمميزات الظاهرية التي يوفرها شريك الحياة فقط، بل تأمل البنت في أن تنعم حياتها الزوجية بالراحة والأمان والاطمئنان، بجوار زوج يؤنس وحدتها ويشاركها همومها وأحزانها، وهو ما لم تشعر به «بسمة. س» بعد الزواج، رغم أن زوجها يحبها كثيرا، ويسعى لإرضائها دائما.

أزمة «بسمة» التي عكرت صفو حياتها، وبنت متاريسا داخلها تصد كل مشاعر الحب والعطف من زوجها، أنه يتركه بمفردها في المنزل لأيام وليال طويلة، نظرا لظروف عمله في مجال السياحة بالساحل الشمالي، ما ولد لديها رغبة جامحة في الطلاق منه، نظرا لعدم قدرتها على البقاء في المنزل بمفردها تلك المدة الطويلة، لشعورها المستمر بالخوف.

تزوجت الفتاة، البالغة من العمر حاليا 25 عاما، من زوجها بعد رؤيته في موعد تم تنظيمه من قبل الأهل والاصدقاء، وفقا لقواعد «زواج الصالونات»، ولم تستمر الخطوبة سوى 6 أشهر فقط، خلال تلك الفترة كان يعمل في إحدى شركات السياحة بالقاهرة، لكن بعد شهرين من الزواج، نُقل الزوج إلى فرع الشركة في الساحل الشمالي، ليتركها بمفردها أيام طويلة داخل شقة الزوجية، دون جليس أو ونيس، حتى يأتيها خلال فترة إجازته التي لا تتعدى سوى أيام قليلة.

حاولت «بسمة» البحث عن حلول عديدة لتلك المشكلة التي باتت تمثلا عبئا كبيرا عليها، وتسكن الخوف وشعور الوحدة وانعدام الأمان داخلها، إذ تحدثت معه حول إمكانية الإقامة معه خلال فترة عمله، لكنه أخبرها بأن الشركة توفر له سكن جماعي رفقة أصدقائه، قبل أن تقترح عليه استئجار غرفة يقيما فيها معا، لكنه رفض الفكرة بحجة أن الإيجار في الساحل الشمالي غال بشكل كبير، والميزانية لا تحتمل.

اضطرت الزوجة المغلوبة على أمرها، إلى قضاء تلك الفترة رفقة أهلها في منزل والدها، لكن طول المدة كان يشعرها في بعض الأحيان، بأنها ضيف ثقيل عليهم، خاصة أنها أصبحت مسؤولة من زوج، واستضافة والدها لها ليس فرضا عليه، فكانت تعود لمنزلها على الفور بعد قضاء يومين على الأكثر.

محاولات كثيرة بذلتها «بسمة»، من أجل التوصل إلى حلول، تعينها في التغلب على وحدها، وعدم البقاء لوقت طويل بمفردها داخل عش لزوجية الخالي من الونيس المسافر دائما لأيام وليال ممتدة، لكن باءت جميعها بالفشل، ما حرك داخلها رغبة ملحة في الطلاق من زوجها، لإنهاء تلك المعاناة.